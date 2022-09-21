Пермяков зовут на незаконный митинг против мобилизации

На незаконную акцию приглашают к зданию заксобрания Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Движение «Весна» через Telegram призвало россиян, в том числе пермяков, выйти на несогласованные митинги против объявленной президентом мобилизации. Жителям Перми активисты предлагают собраться вечером 21 сентября у здания законодательного собрания края. Между тем, в ГУ МВД по Пермском краю предупреждают, что подобные акции незаконны.

«За подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — сообщили URA.RU в полиции.

В министерстве территориальной безопасности Прикамья напомнили, что проведение массовых мероприятий, в том числе собраний, митингов, пикетирований, допускается только по согласованию с органами местного самоуправления, а за несоблюдение этих требований предусмотрена административная и уголовная ответственность. «Принимая решение об участии в несогласованном мероприятии, стоит задуматься о последствиях», — подчеркнули агентству в ведомстве.

О частичной мобилизации 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса со стороны Киева. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ближайшее время планирует провести встречу с руководителями силовых структур региона, где обсудят вопросы мобилизации, говорят источники URA.RU.