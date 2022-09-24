Глава СПЧ призвал Минобороны устранить нарушения при мобилизации

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев призвал устранить нарушения при частичной мобилизации и не допускать подобные случаи. Заявление опубликовано на сайте СПЧ.
«Выявился ряд проблем, которые надо срочно разрешить, чтобы снять обеспокоенность граждан и не давать повод для противника плодить фейки. Необходимо неукоснительное соблюдение правил призыва. Первые дни частичной мобилизации показали, что военные комиссариаты нередко исходят из логики „палочной системы“, формально относясь к формированию мобилизационного контингента», — заявил Фадеев с своем обращении к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу.
По его словам, речь идет о случаях, когда призывали людей без военно-учетной специальности и боевого опыта, либо неподходящих по возрасту. Также есть случаи отказа в приеме добровольцев, потому что военкомат «выполнил план». Он призвал работать тщательно с каждым человеком, а не для плана. Фадеев отметил, что у военкоматов могут быть устаревшие базы, потому что в некоторых местах «хромает цифровизация». Он выразил уверенность, что большинство россиян с пониманием относятся к этой мере.
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Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев призвал устранить нарушения при частичной мобилизации и не допускать подобные случаи. Заявление опубликовано на сайте СПЧ. «Выявился ряд проблем, которые надо срочно разрешить, чтобы снять обеспокоенность граждан и не давать повод для противника плодить фейки. Необходимо неукоснительное соблюдение правил призыва. Первые дни частичной мобилизации показали, что военные комиссариаты нередко исходят из логики „палочной системы“, формально относясь к формированию мобилизационного контингента», — заявил Фадеев с своем обращении к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу. По его словам, речь идет о случаях, когда призывали людей без военно-учетной специальности и боевого опыта, либо неподходящих по возрасту. Также есть случаи отказа в приеме добровольцев, потому что военкомат «выполнил план». Он призвал работать тщательно с каждым человеком, а не для плана. Фадеев отметил, что у военкоматов могут быть устаревшие базы, потому что в некоторых местах «хромает цифровизация». Он выразил уверенность, что большинство россиян с пониманием относятся к этой мере. В России началась частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. Призовут 300 тысяч человек, заявляли в Минобороны РФ. У отдельных категорий граждан будет отсрочка, в Минцифры РФ готовят список специальностей. Ранее редактор телеканала RT Маргарита Симоньян выразила готовность принимать заявления о нарушениях правил мобилизации, она пообещала разобраться с каждым случаем. В регионах РФ возвращают обратно призванных по ошибке, сообщает «Национальная служба новостей».