Глава СПЧ призвал Минобороны устранить нарушения при мобилизации

24 сентября 2022 в 19:21 Размер текста - 17 +

В СПЧ призвали исключить случаи мобилизации людей без боевого опыта Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев призвал устранить нарушения при частичной мобилизации и не допускать подобные случаи. Заявление опубликовано на сайте СПЧ. «Выявился ряд проблем, которые надо срочно разрешить, чтобы снять обеспокоенность граждан и не давать повод для противника плодить фейки. Необходимо неукоснительное соблюдение правил призыва. Первые дни частичной мобилизации показали, что военные комиссариаты нередко исходят из логики „палочной системы“, формально относясь к формированию мобилизационного контингента», — заявил Фадеев с своем обращении к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу. По его словам, речь идет о случаях, когда призывали людей без военно-учетной специальности и боевого опыта, либо неподходящих по возрасту. Также есть случаи отказа в приеме добровольцев, потому что военкомат «выполнил план». Он призвал работать тщательно с каждым человеком, а не для плана. Фадеев отметил, что у военкоматов могут быть устаревшие базы, потому что в некоторых местах «хромает цифровизация». Он выразил уверенность, что большинство россиян с пониманием относятся к этой мере. В России началась частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. Призовут 300 тысяч человек, заявляли в Минобороны РФ. У отдельных категорий граждан будет отсрочка, в Минцифры РФ готовят список специальностей. Ранее редактор телеканала RT Маргарита Симоньян выразила готовность принимать заявления о нарушениях правил мобилизации, она пообещала разобраться с каждым случаем. В регионах РФ возвращают обратно призванных по ошибке, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев призвал устранить нарушения при частичной мобилизации и не допускать подобные случаи. Заявление опубликовано на сайте СПЧ. «Выявился ряд проблем, которые надо срочно разрешить, чтобы снять обеспокоенность граждан и не давать повод для противника плодить фейки. Необходимо неукоснительное соблюдение правил призыва. Первые дни частичной мобилизации показали, что военные комиссариаты нередко исходят из логики „палочной системы“, формально относясь к формированию мобилизационного контингента», — заявил Фадеев с своем обращении к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу. По его словам, речь идет о случаях, когда призывали людей без военно-учетной специальности и боевого опыта, либо неподходящих по возрасту. Также есть случаи отказа в приеме добровольцев, потому что военкомат «выполнил план». Он призвал работать тщательно с каждым человеком, а не для плана. Фадеев отметил, что у военкоматов могут быть устаревшие базы, потому что в некоторых местах «хромает цифровизация». Он выразил уверенность, что большинство россиян с пониманием относятся к этой мере. В России началась частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. Призовут 300 тысяч человек, заявляли в Минобороны РФ. У отдельных категорий граждан будет отсрочка, в Минцифры РФ готовят список специальностей. Ранее редактор телеканала RT Маргарита Симоньян выразила готовность принимать заявления о нарушениях правил мобилизации, она пообещала разобраться с каждым случаем. В регионах РФ возвращают обратно призванных по ошибке, сообщает «Национальная служба новостей».