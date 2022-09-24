Участницы избирательных комиссий ДНР рассказали, как работают под обстрелами. Видео

24 сентября 2022 в 22:38 Размер текста - 17 +

В ДНР прошел второй день референдума Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Сотрудники избирательных комиссий в ДНР работают под обстрелами ради проведения референдума о вхождении республики в состав России. Об этом они сообщили корреспонденту URA.RU. «Участие в референдуме для нас это дело чести. Мы ждали этого события восемь лет, поэтому никакие обстрелы не могут нам в этом помешать», — сказала URA.RU член избирательной комиссии Наталья. Другая участница избирательной комиссии отметила, что ей страшно, но жители в такой ситуации уже несколько лет. По ее словам, в Донбассе понимают, что от Украины можно ждать только гадостей. В Донбассе, Запорожье и Херсонской области с 23 по 27 сентября проходят референдумы о присоединении к РФ. В ЦИК ДНР сообщили, что комиссиям приходилось спускаться в укрытия в первый день референдума. В ЛНР закрыли избирательные участки из-за обстрелов ВСУ. Явка на голосовании в Донбассе превысила 15% в первый день. По итогам 23 сентября явка в ДНР составила 23,64%. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу. Жители ДНР и ЛНР неоднократно подвергались обстрелам ВСУ, сообщали в Минобороны РФ.

Сотрудники избирательных комиссий в ДНР работают под обстрелами ради проведения референдума о вхождении республики в состав России. Об этом они сообщили корреспонденту URA.RU. «Участие в референдуме для нас это дело чести. Мы ждали этого события восемь лет, поэтому никакие обстрелы не могут нам в этом помешать», — сказала URA.RU член избирательной комиссии Наталья. Другая участница избирательной комиссии отметила, что ей страшно, но жители в такой ситуации уже несколько лет. По ее словам, в Донбассе понимают, что от Украины можно ждать только гадостей. В Донбассе, Запорожье и Херсонской области с 23 по 27 сентября проходят референдумы о присоединении к РФ. В ЦИК ДНР сообщили, что комиссиям приходилось спускаться в укрытия в первый день референдума. В ЛНР закрыли избирательные участки из-за обстрелов ВСУ. Явка на голосовании в Донбассе превысила 15% в первый день. По итогам 23 сентября явка в ДНР составила 23,64%. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу. Жители ДНР и ЛНР неоднократно подвергались обстрелам ВСУ, сообщали в Минобороны РФ.