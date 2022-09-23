Пушилин подвел итоги первого дня референдума в ДНР

Пушилин: явка на референдуме в ДНР превзошла все ожидания

24 сентября 2022 в 01:38 Размер текста - 17 +

Жители ДНР боятся не успеть проголосовать на референдуме, заявил Денис Пушилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Явка жителей Донецкой народной республики (ДНР) в первый день голосования о присоединении республики к России превзошла ожидания, составив 23,64%. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «По данным ЦИК ДНР, явка составила 23,64%. Результат действительно хороший, это даже больше, чем мы ожидали», — заявил Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. По его словам, жителям республики для участия в голосовании не помешали ни плохая погода, ни факт того, что первый день референдума проходил в рабочий день. «Люди переживают, что не успеют проголосовать. Я хочу всех успокоить — все успеют, 26 и 27 [сентября] выходные дни, так что не переживайте», — добавил он. Также глава ДНР отметил, что украинская пропаганда продолжает работать в своем репертуаре, заявляя, что «избиратели голосуют под дулом автоматов» и что фальсифицируются результаты. Пушилин призвал всех не обращать внимания на эти вбросы, которые рассчитаны на западную аудиторию. «Нас это абсолютно не касается, ведь мы все прекрасно понимаем и видим», — резюмировал он. Ранее в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках начались референдумы о присоединении к России. Они пройдут с 23 по 27 сентября. Иностранные наблюдатели не нашли нарушений в ходе референдумов. В избиркоме Херсонской области сообщили URA.RU об итогах первого дня голосования. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что десятки тысяч жителей республики вышли на митинг в поддержку решения о референдумах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Явка жителей Донецкой народной республики (ДНР) в первый день голосования о присоединении республики к России превзошла ожидания, составив 23,64%. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «По данным ЦИК ДНР, явка составила 23,64%. Результат действительно хороший, это даже больше, чем мы ожидали», — заявил Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. По его словам, жителям республики для участия в голосовании не помешали ни плохая погода, ни факт того, что первый день референдума проходил в рабочий день. «Люди переживают, что не успеют проголосовать. Я хочу всех успокоить — все успеют, 26 и 27 [сентября] выходные дни, так что не переживайте», — добавил он. Также глава ДНР отметил, что украинская пропаганда продолжает работать в своем репертуаре, заявляя, что «избиратели голосуют под дулом автоматов» и что фальсифицируются результаты. Пушилин призвал всех не обращать внимания на эти вбросы, которые рассчитаны на западную аудиторию. «Нас это абсолютно не касается, ведь мы все прекрасно понимаем и видим», — резюмировал он. Ранее в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках начались референдумы о присоединении к России. Они пройдут с 23 по 27 сентября. Иностранные наблюдатели не нашли нарушений в ходе референдумов. В избиркоме Херсонской области сообщили URA.RU об итогах первого дня голосования. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что десятки тысяч жителей республики вышли на митинг в поддержку решения о референдумах.