ЦИК ДНР: комиссиям приходилось спускаться в укрытия в первый день референдума

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Референдум в Донецке. Донецк, референдум
Центральной избирательной комиссии ДНР приходилорсь спускаться в укрытия во время референдума Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Донецкой народной республики (ДНР) приходилось спускаться в укрытия в первый день референдума. Об этом заявили в ЦИК ДНР.

«Обстрелы со стороны украинских войск на процесс голосования в ДНР не повлияли, но были случаи, когда комиссиям приходилось спускаться в укрытия», — заявили представители ЦИК. Информацию приводит РИА «Новости». Также уточняется, что избирательные участки в Луганской народной республики (ЛНР) пришлось закрыть из-за обстрелов ВСУ.

Ранее председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий поблагодарил членов комиссий за самоотверженность. Также в первый день не зафиксировали нарушений во время голосования. С 23 по 27 сентября проходит референдумы о вхождении в состав России. ВСУ неоднократно обстреливали территории, освобожденные российской армией в ходе спецоперации.

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Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Донецкой народной республики (ДНР) приходилось спускаться в укрытия в первый день референдума. Об этом заявили в ЦИК ДНР. «Обстрелы со стороны украинских войск на процесс голосования в ДНР не повлияли, но были случаи, когда комиссиям приходилось спускаться в укрытия», — заявили представители ЦИК. Информацию приводит РИА «Новости». Также уточняется, что избирательные участки в Луганской народной республики (ЛНР) пришлось закрыть из-за обстрелов ВСУ. Ранее председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий поблагодарил членов комиссий за самоотверженность. Также в первый день не зафиксировали нарушений во время голосования. С 23 по 27 сентября проходит референдумы о вхождении в состав России. ВСУ неоднократно обстреливали территории, освобожденные российской армией в ходе спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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