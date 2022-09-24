ЦИК ДНР: комиссиям приходилось спускаться в укрытия в первый день референдума

24 сентября 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Центральной избирательной комиссии ДНР приходилорсь спускаться в укрытия во время референдума Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Донецкой народной республики (ДНР) приходилось спускаться в укрытия в первый день референдума. Об этом заявили в ЦИК ДНР. «Обстрелы со стороны украинских войск на процесс голосования в ДНР не повлияли, но были случаи, когда комиссиям приходилось спускаться в укрытия», — заявили представители ЦИК. Информацию приводит РИА «Новости». Также уточняется, что избирательные участки в Луганской народной республики (ЛНР) пришлось закрыть из-за обстрелов ВСУ. Ранее председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий поблагодарил членов комиссий за самоотверженность. Также в первый день не зафиксировали нарушений во время голосования. С 23 по 27 сентября проходит референдумы о вхождении в состав России. ВСУ неоднократно обстреливали территории, освобожденные российской армией в ходе спецоперации.

Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Донецкой народной республики (ДНР) приходилось спускаться в укрытия в первый день референдума. Об этом заявили в ЦИК ДНР. «Обстрелы со стороны украинских войск на процесс голосования в ДНР не повлияли, но были случаи, когда комиссиям приходилось спускаться в укрытия», — заявили представители ЦИК. Информацию приводит РИА «Новости». Также уточняется, что избирательные участки в Луганской народной республики (ЛНР) пришлось закрыть из-за обстрелов ВСУ. Ранее председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий поблагодарил членов комиссий за самоотверженность. Также в первый день не зафиксировали нарушений во время голосования. С 23 по 27 сентября проходит референдумы о вхождении в состав России. ВСУ неоднократно обстреливали территории, освобожденные российской армией в ходе спецоперации.