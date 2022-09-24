Глава Севастополя пообещал разобраться с ошибками при частичной мобилизации

25 сентября 2022 в 02:45 Размер текста - 17 +

Глава Севастополя Развожаев пообещал разобраться с ошибками при частичной мобилизации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Севастополе пообещали разобраться с ошибками при поведении мобилизации. Такое обещание дал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «С теми, кто был призван по ошибке — будем обязательно разбираться. Лично контролирую проблемные ситуации», — написал он в telegram-канале. Что касается медкомиссий, Развожаев указал, что они при мобилизации нигде не проводятся, так как это не первичный призыв. «Считается, что человек годен, коль стоит в запасе, или уволен в запас. Безусловно, если человек сейчас имеет инвалидность или подтвержденные заболевания, которые не позволяют нести службу — ему не место в армии. Он должен об этом сказать в военкомате, предъявить справки, или потребовать прохождение медкомиссии», — уточнил политик. Он добавил, что есть случаи, когда в первую волну призывают тех, кто «даже срочную не служил». «С этим со всем мы разбираемся и будем разбираться», — прокомментировал губернатор. Кроме того, он напомнил о непрерывной работе горячей линии 122. «По этому номеру нужно звонить, задавать вопросы и оставлять конкретные жалобы. […] Кроме этого в ближайшие дни сделаем чат-бот, чтобы информацию можно было присылать конфиденциально», — написал он. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Ранее Минобрнауки России открыло горячую линию для студентов вузов по вопросам частичной мобилизации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Севастополе пообещали разобраться с ошибками при поведении мобилизации. Такое обещание дал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «С теми, кто был призван по ошибке — будем обязательно разбираться. Лично контролирую проблемные ситуации», — написал он в telegram-канале. Что касается медкомиссий, Развожаев указал, что они при мобилизации нигде не проводятся, так как это не первичный призыв. «Считается, что человек годен, коль стоит в запасе, или уволен в запас. Безусловно, если человек сейчас имеет инвалидность или подтвержденные заболевания, которые не позволяют нести службу — ему не место в армии. Он должен об этом сказать в военкомате, предъявить справки, или потребовать прохождение медкомиссии», — уточнил политик. Он добавил, что есть случаи, когда в первую волну призывают тех, кто «даже срочную не служил». «С этим со всем мы разбираемся и будем разбираться», — прокомментировал губернатор. Кроме того, он напомнил о непрерывной работе горячей линии 122. «По этому номеру нужно звонить, задавать вопросы и оставлять конкретные жалобы. […] Кроме этого в ближайшие дни сделаем чат-бот, чтобы информацию можно было присылать конфиденциально», — написал он. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Ранее Минобрнауки России открыло горячую линию для студентов вузов по вопросам частичной мобилизации.