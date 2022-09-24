Беженка из Донбасса, чей дом разбомбили нацисты, помогает проводить референдум в Екатеринбурге

Референдум о вхождении Донбасса в состав РФ проходит с 23 по 27 сентября Фото: telegram-канал ЦОН. Свердловская область

Одна из членов комиссии референдума о вхождении ЛДНР в состав РФ в Свердловской области рассказала, что сама является беженкой с Донбасса. Она сообщила, что два месяца пряталась в доме, а потом пешком выходила из Мариуполя. Видео с воспоминаниями женщины опубликовано в официальном telegram-канале Центра общественного наблюдения Свердловской области.

«Я сама из Мариуполя, попала сюда (в Свердловскую область) в конце апреля. Мы сидели два месяца, а потом пешком из города выходили», — сказала женщина.

На референдуме женщина встретила другую беженку из Донбасса. Во время диалога член комиссии призналась, что ее дом разбомбили. «Мы были еще в ДНР, когда наши дома полегли. Но узнали мы об этом только, когда выбрались из города», — пояснила женщина.

Ранее URA.RU писало про беженку из Донбасса, которая пришла на референдум в Екатеринбурге, потому что очень скучает по дому. Другая участница референдума заявила, что граждане ДНР хотят жить, как россияне. Она приехала в Свердловскую область из небольшого города Зугрэса (Донецкая область).

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида со стороны украинского режима. Жители освобожденных территорий поставили вопрос о вхождении в состав РФ. С 23 по 27 сентября проходят референдумы.

Референдумы за вхождение Донбасса, а также других регионов, которые были освобождены российской армией в ходе спецоперации на территории Украине, запланированы с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий голосуют по вопросу вхождения регионов в состав РФ.