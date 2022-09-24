Власти Запорожья: на референдум хотели приехать десятки иностранных наблюдателей

На референдум в Запорожской области хотели приехать еще двадцать иностранных наблюдателей. Проблемы с оформлением виз помешали им прибыть вовремя. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наблюдателей приехало намного меньше, чем мы хотели. Просто маленькие сроки, людям надо было визу в Россию получить, чтобы добраться к нам», — цитирует Рогова ТАСС. Он добавил, что два десятка человек из недружественных стран просто не успели оформить визы.
Референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях Украины проходят с 23 по 27 сентября. Жители голосуют за вхождение регионов в состав России. В частности, наблюдатель из Венесуэлы уже оценила уровень безопасности на референдуме в Запорожье. По ее словам, безопасность голосования на высшем уровне.
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На референдум в Запорожской области хотели приехать еще двадцать иностранных наблюдателей. Проблемы с оформлением виз помешали им прибыть вовремя. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Наблюдателей приехало намного меньше, чем мы хотели. Просто маленькие сроки, людям надо было визу в Россию получить, чтобы добраться к нам», — цитирует Рогова ТАСС. Он добавил, что два десятка человек из недружественных стран просто не успели оформить визы. Референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях Украины проходят с 23 по 27 сентября. Жители голосуют за вхождение регионов в состав России. В частности, наблюдатель из Венесуэлы уже оценила уровень безопасности на референдуме в Запорожье. По ее словам, безопасность голосования на высшем уровне.