24 сентября 2022

Власти Запорожья: на референдум хотели приехать десятки иностранных наблюдателей

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Выборы в Коркинском муниципальном округе. Челябинск, выборы, избирательный участок, голосование, урна для голосования
Проблемы с визами помешали иностранным наблюдателям прибыть на референдум Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

На референдум в Запорожской области хотели приехать еще двадцать иностранных наблюдателей. Проблемы с оформлением виз помешали им прибыть вовремя. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наблюдателей приехало намного меньше, чем мы хотели. Просто маленькие сроки, людям надо было визу в Россию получить, чтобы добраться к нам», — цитирует Рогова ТАСС. Он добавил, что два десятка человек из недружественных стран просто не успели оформить визы.

Референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях Украины проходят с 23 по 27 сентября. Жители голосуют за вхождение регионов в состав России. В частности, наблюдатель из Венесуэлы уже оценила уровень безопасности на референдуме в Запорожье. По ее словам, безопасность голосования на высшем уровне.

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На референдум в Запорожской области хотели приехать еще двадцать иностранных наблюдателей. Проблемы с оформлением виз помешали им прибыть вовремя. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Наблюдателей приехало намного меньше, чем мы хотели. Просто маленькие сроки, людям надо было визу в Россию получить, чтобы добраться к нам», — цитирует Рогова ТАСС. Он добавил, что два десятка человек из недружественных стран просто не успели оформить визы. Референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях Украины проходят с 23 по 27 сентября. Жители голосуют за вхождение регионов в состав России. В частности, наблюдатель из Венесуэлы уже оценила уровень безопасности на референдуме в Запорожье. По ее словам, безопасность голосования на высшем уровне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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