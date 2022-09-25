В Белгородской области вернули домой 75 жителей, мобилизованных по ошибке

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Пресс-конференция в областном военкомате. Курган , армия, вооруженные силы, военный, военная форма
Жители, которые ошибочно получили повестки, вернулись домой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Белгородской области, ошибочно призванные в рамках частичной мобилизации, вернулись домой. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«За последние три дня ко мне поступили жалобы от жителей области по поводу того, как проходит частичная мобилизация: в каких-то случаях военкоматы призывали студентов, в каких-то — представителей важных для экономики и региона профессий. На данный момент смогли помочь 75 жителям региона», — написал Гладков в своем telegram-канале. Губернатор дополняет, что обработка жалоб происходила совместно с военкоматами.

Отмечается, что всего поступило более 600 обращений, связанных с частичной мобилизацией. Утром губернатор проведет совещание совместно с федеральными, региональными и муниципальными властями по поводу вопросов, возникающих при проведении частичной мобилизации, а затем отправится в соседние районы, где также окажет всевозможную помощь и содействие призванным гражданам.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что власти окажут меры поддержки мобилизованным россиянам, передавал телеканал 360. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в РФ частичную мобилизацию. Призыв коснется тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта.

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Жители Белгородской области, ошибочно призванные в рамках частичной мобилизации, вернулись домой. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «За последние три дня ко мне поступили жалобы от жителей области по поводу того, как проходит частичная мобилизация: в каких-то случаях военкоматы призывали студентов, в каких-то — представителей важных для экономики и региона профессий. На данный момент смогли помочь 75 жителям региона», — написал Гладков в своем telegram-канале. Губернатор дополняет, что обработка жалоб происходила совместно с военкоматами. Отмечается, что всего поступило более 600 обращений, связанных с частичной мобилизацией. Утром губернатор проведет совещание совместно с федеральными, региональными и муниципальными властями по поводу вопросов, возникающих при проведении частичной мобилизации, а затем отправится в соседние районы, где также окажет всевозможную помощь и содействие призванным гражданам. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что власти окажут меры поддержки мобилизованным россиянам, передавал телеканал 360. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в РФ частичную мобилизацию. Призыв коснется тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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