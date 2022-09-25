Мобилизованные работники ядерной отрасли получат новые выплаты и льготы

За мобилизованными сотрудниками «Росатома» будут сохранены рабочие места. Об этом заявил генеральный директор компании Алексей Лихачев. Он также ввел ежемесячную выплату мобилизованным работникам и пообещал расширить для них часть льгот.
«Исходя из [указа], отсрочку от призыва на военную службу имеют работники оборонно-промышленного комплекса и те, кто задействован в выполнении гособоронзаказа. Сейчас мы ведем работу с Минобороны и другими ведомствами, определяем другие категории работников, на которых тоже будет распространяться бронирование. Но определенная часть сотрудников „Росатома“, конечно же, будет мобилизована», — заявил Алексей Лихачев в обращении, опубликованном в официальной группе газеты «Страна Росатом» в социальной сети «Вконтакте».
Глава компании пообещал материально поддержать мобилизованных сотрудников. Так, им будет положена ежемесячная выплата. Также для них будут расширены детские льготы и увеличена компенсация по ипотечным платежам.
В Челябинской области находятся три предприятия «Росатома»: производственное объединение «Маяк» в Озерске, федеральный ядерный центр в Снежинске и приборостроительный завод в Трехгорном. Также предприятия госкорпорации есть в Свердловской области. В их числе крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана «Уральский электрохимический комбинат».
Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность.
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За мобилизованными сотрудниками «Росатома» будут сохранены рабочие места. Об этом заявил генеральный директор компании Алексей Лихачев. Он также ввел ежемесячную выплату мобилизованным работникам и пообещал расширить для них часть льгот. «Исходя из [указа], отсрочку от призыва на военную службу имеют работники оборонно-промышленного комплекса и те, кто задействован в выполнении гособоронзаказа. Сейчас мы ведем работу с Минобороны и другими ведомствами, определяем другие категории работников, на которых тоже будет распространяться бронирование. Но определенная часть сотрудников „Росатома“, конечно же, будет мобилизована», — заявил Алексей Лихачев в обращении, опубликованном в официальной группе газеты «Страна Росатом» в социальной сети «Вконтакте». Глава компании пообещал материально поддержать мобилизованных сотрудников. Так, им будет положена ежемесячная выплата. Также для них будут расширены детские льготы и увеличена компенсация по ипотечным платежам. В Челябинской области находятся три предприятия «Росатома»: производственное объединение «Маяк» в Озерске, федеральный ядерный центр в Снежинске и приборостроительный завод в Трехгорном. Также предприятия госкорпорации есть в Свердловской области. В их числе крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана «Уральский электрохимический комбинат». Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность.