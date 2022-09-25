Мобилизованные работники ядерной отрасли получат новые выплаты и льготы

25 сентября 2022 в 12:14 Размер текста - 17 +

Часть сотрудников «Росатома» будут мобилизованы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За мобилизованными сотрудниками «Росатома» будут сохранены рабочие места. Об этом заявил генеральный директор компании Алексей Лихачев. Он также ввел ежемесячную выплату мобилизованным работникам и пообещал расширить для них часть льгот. «Исходя из [указа], отсрочку от призыва на военную службу имеют работники оборонно-промышленного комплекса и те, кто задействован в выполнении гособоронзаказа. Сейчас мы ведем работу с Минобороны и другими ведомствами, определяем другие категории работников, на которых тоже будет распространяться бронирование. Но определенная часть сотрудников „Росатома“, конечно же, будет мобилизована», — заявил Алексей Лихачев в обращении, опубликованном в официальной группе газеты «Страна Росатом» в социальной сети «Вконтакте». Глава компании пообещал материально поддержать мобилизованных сотрудников. Так, им будет положена ежемесячная выплата. Также для них будут расширены детские льготы и увеличена компенсация по ипотечным платежам. В Челябинской области находятся три предприятия «Росатома»: производственное объединение «Маяк» в Озерске, федеральный ядерный центр в Снежинске и приборостроительный завод в Трехгорном. Также предприятия госкорпорации есть в Свердловской области. В их числе крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана «Уральский электрохимический комбинат». Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За мобилизованными сотрудниками «Росатома» будут сохранены рабочие места. Об этом заявил генеральный директор компании Алексей Лихачев. Он также ввел ежемесячную выплату мобилизованным работникам и пообещал расширить для них часть льгот. «Исходя из [указа], отсрочку от призыва на военную службу имеют работники оборонно-промышленного комплекса и те, кто задействован в выполнении гособоронзаказа. Сейчас мы ведем работу с Минобороны и другими ведомствами, определяем другие категории работников, на которых тоже будет распространяться бронирование. Но определенная часть сотрудников „Росатома“, конечно же, будет мобилизована», — заявил Алексей Лихачев в обращении, опубликованном в официальной группе газеты «Страна Росатом» в социальной сети «Вконтакте». Глава компании пообещал материально поддержать мобилизованных сотрудников. Так, им будет положена ежемесячная выплата. Также для них будут расширены детские льготы и увеличена компенсация по ипотечным платежам. В Челябинской области находятся три предприятия «Росатома»: производственное объединение «Маяк» в Озерске, федеральный ядерный центр в Снежинске и приборостроительный завод в Трехгорном. Также предприятия госкорпорации есть в Свердловской области. В их числе крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана «Уральский электрохимический комбинат». Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность.