В Британии после заявления Путина призвали завершить конфликт на Украине

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, донбасс, война, патруль, часовой, военный, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, СВО, кадыровцы
В Великобритании призвали завершить конфликт на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Великобритании признали конфликт на Украине не отвечающим интересам страны и крайне невыгодным, ошибочным и требующим прекращения. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

«Нынешняя политика воинственной и даже военной поддержки Украины очень спорная. Против конфликта на Украине есть серьезные доводы, выдвинутые серьезными патриотами на Западе. Не менее важно и то, что здесь просто нет прямого британского интереса, хотя этот факт никогда не обсуждается. Хотелось бы призвать британцев как нацию начать обсуждать это по-взрослому, а не считать нынешнюю политику единственно правильной или патриотической», — сказано в тексте материала.

Автор материала добавляет, что у Великобритании после Крымской войны, признанной ошибочной, нет и не было никаких территориальных споров с Россией. Соответственно, нет никаких поводов продолжать конфронтацию. В Великобритании активно призывали властей прекратить подстрекать Россию еще в тот момент, когда конфликт имел малые масштабы и был далеким от западных стран.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Целями операции обозначены демилитаризация и денацификация страны. Ранее посольство России предупредило о последствиях милитаристской политики Британии, передавал RT. Президент России Владимир Путин 21 сентября в обращении к россиянам объявил о начале частичной мобилизации.

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В Великобритании признали конфликт на Украине не отвечающим интересам страны и крайне невыгодным, ошибочным и требующим прекращения. Об этом сообщает британская газета Daily Mail. «Нынешняя политика воинственной и даже военной поддержки Украины очень спорная. Против конфликта на Украине есть серьезные доводы, выдвинутые серьезными патриотами на Западе. Не менее важно и то, что здесь просто нет прямого британского интереса, хотя этот факт никогда не обсуждается. Хотелось бы призвать британцев как нацию начать обсуждать это по-взрослому, а не считать нынешнюю политику единственно правильной или патриотической», — сказано в тексте материала. Автор материала добавляет, что у Великобритании после Крымской войны, признанной ошибочной, нет и не было никаких территориальных споров с Россией. Соответственно, нет никаких поводов продолжать конфронтацию. В Великобритании активно призывали властей прекратить подстрекать Россию еще в тот момент, когда конфликт имел малые масштабы и был далеким от западных стран. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Целями операции обозначены демилитаризация и денацификация страны. Ранее посольство России предупредило о последствиях милитаристской политики Британии, передавал RT. Президент России Владимир Путин 21 сентября в обращении к россиянам объявил о начале частичной мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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