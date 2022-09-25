В Британии после заявления Путина призвали завершить конфликт на Украине

25 сентября 2022 в 12:56 Размер текста - 17 +

В Великобритании призвали завершить конфликт на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Великобритании признали конфликт на Украине не отвечающим интересам страны и крайне невыгодным, ошибочным и требующим прекращения. Об этом сообщает британская газета Daily Mail. «Нынешняя политика воинственной и даже военной поддержки Украины очень спорная. Против конфликта на Украине есть серьезные доводы, выдвинутые серьезными патриотами на Западе. Не менее важно и то, что здесь просто нет прямого британского интереса, хотя этот факт никогда не обсуждается. Хотелось бы призвать британцев как нацию начать обсуждать это по-взрослому, а не считать нынешнюю политику единственно правильной или патриотической», — сказано в тексте материала. Автор материала добавляет, что у Великобритании после Крымской войны, признанной ошибочной, нет и не было никаких территориальных споров с Россией. Соответственно, нет никаких поводов продолжать конфронтацию. В Великобритании активно призывали властей прекратить подстрекать Россию еще в тот момент, когда конфликт имел малые масштабы и был далеким от западных стран. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Целями операции обозначены демилитаризация и денацификация страны. Ранее посольство России предупредило о последствиях милитаристской политики Британии, передавал RT. Президент России Владимир Путин 21 сентября в обращении к россиянам объявил о начале частичной мобилизации.

В Великобритании признали конфликт на Украине не отвечающим интересам страны и крайне невыгодным, ошибочным и требующим прекращения. Об этом сообщает британская газета Daily Mail. «Нынешняя политика воинственной и даже военной поддержки Украины очень спорная. Против конфликта на Украине есть серьезные доводы, выдвинутые серьезными патриотами на Западе. Не менее важно и то, что здесь просто нет прямого британского интереса, хотя этот факт никогда не обсуждается. Хотелось бы призвать британцев как нацию начать обсуждать это по-взрослому, а не считать нынешнюю политику единственно правильной или патриотической», — сказано в тексте материала. Автор материала добавляет, что у Великобритании после Крымской войны, признанной ошибочной, нет и не было никаких территориальных споров с Россией. Соответственно, нет никаких поводов продолжать конфронтацию. В Великобритании активно призывали властей прекратить подстрекать Россию еще в тот момент, когда конфликт имел малые масштабы и был далеким от западных стран. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Целями операции обозначены демилитаризация и денацификация страны. Ранее посольство России предупредило о последствиях милитаристской политики Британии, передавал RT. Президент России Владимир Путин 21 сентября в обращении к россиянам объявил о начале частичной мобилизации.