США пригрозили РФ катастрофическими последствиями в случае ядерного удара

25 сентября 2022 в 19:24 Размер текста - 17 +

Владимир Путин неоднократно заявлял, что ядерная война никогда не должна быть развязана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководство Соединенных Штатов Америки предупреждает о «катастрофических» последствиях для России при применении ядерного оружия. Такое заявление в эфире телеканала ABC сделал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы напрямую в частном порядке передали русским на очень высоком уровне, что для России последствия будут катастрофическими, если они применят ядерное оружие на Украине. Мы были откровенны с ними и подчеркнули, что США дадут решительный ответ вместе с нашими союзниками и партнерами», — подчеркнул он, стенограмму приводит издание CBS. Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к нации заявил, что Россия будет задействовать все имеющиеся средства, если ее территориальной целостности будет грозить опасность, пишет «Национальная служба новостей». В США эти слова восприняли как ядерную угрозу. При этом в НАТО не увидели изменений в степени готовности российских ядерных сил, заявлял генсек альянса Йенс Столтенберг. Его слова приводит RT. Спецоперацию на территории Украины российский лидер объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Вместе с тем Путин неоднократно заявлял, что ядерная война никогда не должна быть развязана. В последний раз он направил об этом послание участникам X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководство Соединенных Штатов Америки предупреждает о «катастрофических» последствиях для России при применении ядерного оружия. Такое заявление в эфире телеканала ABC сделал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы напрямую в частном порядке передали русским на очень высоком уровне, что для России последствия будут катастрофическими, если они применят ядерное оружие на Украине. Мы были откровенны с ними и подчеркнули, что США дадут решительный ответ вместе с нашими союзниками и партнерами», — подчеркнул он, стенограмму приводит издание CBS. Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к нации заявил, что Россия будет задействовать все имеющиеся средства, если ее территориальной целостности будет грозить опасность, пишет «Национальная служба новостей». В США эти слова восприняли как ядерную угрозу. При этом в НАТО не увидели изменений в степени готовности российских ядерных сил, заявлял генсек альянса Йенс Столтенберг. Его слова приводит RT. Спецоперацию на территории Украины российский лидер объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Вместе с тем Путин неоднократно заявлял, что ядерная война никогда не должна быть развязана. В последний раз он направил об этом послание участникам X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.