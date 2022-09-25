Немецкого наблюдателя за референдумом в Луганске уволили с работы

25 сентября 2022 в 21:23 Размер текста - 17 +

Из-за того, что Штефан Шаллер стал наблюдателем, ему грозит увольнение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Немецкий журналист, ставший иностранным наблюдателем за референдумом в Луганске (ЛНР), уволен с работы. Об этом сообщила корреспонденту URA.RU на месте событий сообщила нидерландиский журналист Сонья Ван Ден Енде. «Вчера приехал немецкий журналист, и он уже лишился работы. Ему сказали, что он должен завтра явиться в полицейский участок. Это, конечно же, невозможно», — рассказала Ван Ден Енде. Также издание Вild пишет, что другой немецкий наблюдатель в Запорожье, глава энергокомпании Северного Гессена Energie Waldeck-Frankenberg Штефан Шаллер может быть уволен в ближайшее время. Ранее Шаллер признал, что приходящие на референдум люди в Запорожской области голосуют добровольно. Он добавил, что иностранные наблюдатели видят разницу между подачей информации на Западе и тем, что происходит на месте. Присутствие на референдуме в Запорожской области может стать причиной санкций против наблюдателей, заявил 25 сентября итальянский наблюдатель, международный юрист, эксперт в области геополитики Марко Пата. Его слова передает RT. Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации с конца февраля. ВС РФ спасают мирных жителей Донбасса, восемь лет страдавших от обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Теперь на освобожденных территориях ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей проводятся референдумы по вопросу присоединения к России. Мероприятия проходят с 23 по 27 сентября. Большинство жителей поддерживают присоединение регионов к России. В первый день голосования за его ходом следили около 130 иностранных наблюдателей из 26 стран : России, Венесуэлы, Италии, Румынии, Того и Южной Африки, передает Pravda.Ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Немецкий журналист, ставший иностранным наблюдателем за референдумом в Луганске (ЛНР), уволен с работы. Об этом сообщила корреспонденту URA.RU на месте событий сообщила нидерландиский журналист Сонья Ван Ден Енде. «Вчера приехал немецкий журналист, и он уже лишился работы. Ему сказали, что он должен завтра явиться в полицейский участок. Это, конечно же, невозможно», — рассказала Ван Ден Енде. Также издание Вild пишет, что другой немецкий наблюдатель в Запорожье, глава энергокомпании Северного Гессена Energie Waldeck-Frankenberg Штефан Шаллер может быть уволен в ближайшее время. Ранее Шаллер признал, что приходящие на референдум люди в Запорожской области голосуют добровольно. Он добавил, что иностранные наблюдатели видят разницу между подачей информации на Западе и тем, что происходит на месте. Присутствие на референдуме в Запорожской области может стать причиной санкций против наблюдателей, заявил 25 сентября итальянский наблюдатель, международный юрист, эксперт в области геополитики Марко Пата. Его слова передает RT. Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации с конца февраля. ВС РФ спасают мирных жителей Донбасса, восемь лет страдавших от обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Теперь на освобожденных территориях ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей проводятся референдумы по вопросу присоединения к России. Мероприятия проходят с 23 по 27 сентября. Большинство жителей поддерживают присоединение регионов к России. В первый день голосования за его ходом следили около 130 иностранных наблюдателей из 26 стран: России, Венесуэлы, Италии, Румынии, Того и Южной Африки, передает Pravda.Ru.