Явка на референдуме о присоединении к РФ в Запорожье превысила 50%

25 сентября 2022 в 22:33 Размер текста - 17 +

На референдум в Запорожской области пришли больше половины граждан, сообщает СМИ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России В Запорожской области явка участников референдума по вопросу вхождения в состав Российской Федерации составила 51,55%. Об этом сообщила председатель избиркома региона Галина Катющенко. «Явка на референдуме в Запорожской области составила 51,55% за три дня с учетом голосов за рубежом», — приводит слова председателя избиркома агентство ТАСС. По ее информации, за три дня за пределами области проголосовали порядка 32 тысяч человек. Обращений по нарушениям порядка проведения референдума зафиксировано не было, отметила она. На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Сообщалось, что по состоянию на 25 сентября явка участников референдума на территории Херсонской области составила 48,91%. В ДНР и ЛНР явка также составила более 50%.

В Запорожской области явка участников референдума по вопросу вхождения в состав Российской Федерации составила 51,55%. Об этом сообщила председатель избиркома региона Галина Катющенко. «Явка на референдуме в Запорожской области составила 51,55% за три дня с учетом голосов за рубежом», — приводит слова председателя избиркома агентство ТАСС. По ее информации, за три дня за пределами области проголосовали порядка 32 тысяч человек. Обращений по нарушениям порядка проведения референдума зафиксировано не было, отметила она. На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Сообщалось, что по состоянию на 25 сентября явка участников референдума на территории Херсонской области составила 48,91%. В ДНР и ЛНР явка также составила более 50%.