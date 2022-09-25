25 сентября 2022

США разработали план на случай применения Россией ядерного оружия

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США испугались угроз Путина о возможном применении ядерного оружия Фото:

У Вашингтона есть план на случай гипотетического применения Россией ядерного оружия. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Он у нас есть», — сказал чиновник, отвечая на вопрос о том, имеется ли у администрации план на случай применения РФ ядерного оружия. Информацию передает ТАСС. Как при этом подчеркнул Блинкен, США нацелены на то, чтобы конфликт «не разрастался и не расширялся».

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Однако в последние месяцы Украина подошла к «очень опасной черте» из-за регулярных обстрелов Запорожской АЭС. 21 сентября Путин заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты страны и своего народа от угрозы, исходящей от стран НАТО, в том числе применяя ядерное оружие. США предупредили о «катастрофических» последствиях для России в таком случае.

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У Вашингтона есть план на случай гипотетического применения Россией ядерного оружия. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. «Он у нас есть», — сказал чиновник, отвечая на вопрос о том, имеется ли у администрации план на случай применения РФ ядерного оружия. Информацию передает ТАСС. Как при этом подчеркнул Блинкен, США нацелены на то, чтобы конфликт «не разрастался и не расширялся». Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Однако в последние месяцы Украина подошла к «очень опасной черте» из-за регулярных обстрелов Запорожской АЭС. 21 сентября Путин заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты страны и своего народа от угрозы, исходящей от стран НАТО, в том числе применяя ядерное оружие. США предупредили о «катастрофических» последствиях для России в таком случае.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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