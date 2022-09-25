США разработали план на случай применения Россией ядерного оружия

26 сентября 2022 в 04:23 Размер текста - 17 +

США испугались угроз Путина о возможном применении ядерного оружия Фото: Владимир Андреев © URA.RU У Вашингтона есть план на случай гипотетического применения Россией ядерного оружия. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. «Он у нас есть», — сказал чиновник, отвечая на вопрос о том, имеется ли у администрации план на случай применения РФ ядерного оружия. Информацию передает ТАСС. Как при этом подчеркнул Блинкен, США нацелены на то, чтобы конфликт «не разрастался и не расширялся». Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Однако в последние месяцы Украина подошла к «очень опасной черте» из-за регулярных обстрелов Запорожской АЭС. 21 сентября Путин заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты страны и своего народа от угрозы, исходящей от стран НАТО, в том числе применяя ядерное оружие. США предупредили о «катастрофических» последствиях для России в таком случае.

У Вашингтона есть план на случай гипотетического применения Россией ядерного оружия. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. «Он у нас есть», — сказал чиновник, отвечая на вопрос о том, имеется ли у администрации план на случай применения РФ ядерного оружия. Информацию передает ТАСС. Как при этом подчеркнул Блинкен, США нацелены на то, чтобы конфликт «не разрастался и не расширялся». Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Однако в последние месяцы Украина подошла к «очень опасной черте» из-за регулярных обстрелов Запорожской АЭС. 21 сентября Путин заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты страны и своего народа от угрозы, исходящей от стран НАТО, в том числе применяя ядерное оружие. США предупредили о «катастрофических» последствиях для России в таком случае.