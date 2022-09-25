Пермяки хвастаются урожаем и способом приготовления грибов. Фото

26 сентября 2022 в 05:37 Размер текста - 17 +

Бывалые грибники утверждают, что собрать — это одно, а приготовить грибы — совсем другое Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пока одни жители Пермского края демонстрируют в сети собственные грибные уловы, другие — обсуждают способы их приготовления. Поводом для бурного обсуждения послужил пост с простым комментарием «грибочки» на сковороде и приложенной фотографией в группе «Подслушано Пермь» в соцсети «Вконтакте». «Я просто пожарила и выложила на тосты. Неохото с картошкой заморачиваться», — написала Настя Васильева. «Долгожданные рыжики», — поделилась впечатлениями Лидия Ялакова. На момент публикации пост собрал более 30 тысяч просмотров, 344 лайка и 113 комментариев. О том, что жительница Пермского края нашла огромный белый гриб в лесу недалеко от Лысьвы, URA.RU писало ранее. Размер находки впечатлил пермячку, при том, что в грибе не было ни одного червячка. Сообщали корреспонденты агентства и гиганте-рыжике размером с две ладони. Грибники выложили его фотографию в соцсеть. От сезонных трендов не отстает и глава региона. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в середине сентября похвастался приготовленной жарехой. Из-за обилия грибов пермяки продолжают их солить Фото: VK «Подслушано Пермь» Многие сходятся во мнении, что лучше жарехи ничего нельзя придумать Фото: VK «Подслушано Пермь» По словам грибников, этот сезон был (и продолжает оставаться) очень удачным для улова Пермяки используют грибы и в качестве декоративных украшений Фото: VK «Подслушано Пермь» Пользователи соцсети утверждают, что грибы можно употреблять не только в свежем, но и в сушеном виде Фото: VK «Подслушано Пермь»

Пока одни жители Пермского края демонстрируют в сети собственные грибные уловы, другие — обсуждают способы их приготовления. Поводом для бурного обсуждения послужил пост с простым комментарием «грибочки» на сковороде и приложенной фотографией в группе «Подслушано Пермь» в соцсети «Вконтакте». «Я просто пожарила и выложила на тосты. Неохото с картошкой заморачиваться», — написала Настя Васильева. «Долгожданные рыжики», — поделилась впечатлениями Лидия Ялакова. На момент публикации пост собрал более 30 тысяч просмотров, 344 лайка и 113 комментариев. О том, что жительница Пермского края нашла огромный белый гриб в лесу недалеко от Лысьвы, URA.RU писало ранее. Размер находки впечатлил пермячку, при том, что в грибе не было ни одного червячка. Сообщали корреспонденты агентства и гиганте-рыжике размером с две ладони. Грибники выложили его фотографию в соцсеть. От сезонных трендов не отстает и глава региона. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в середине сентября похвастался приготовленной жарехой.