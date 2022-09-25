Sabah: Эрдоган хочет сохранить туристов из РФ, несмотря на давление США

26 сентября 2022 в 08:56 Размер текста - 17 +

Эрдоган обсудит использование карт «Мир» в Турции Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru На заседании кабинета министров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить вопрос о продолжении использования российской платежной системы «Мир», чтобы сохранить большой туристический поток из РФ. Об этом пишет турецкая газета Sabah. «На заседании кабмина обсудят статус российских туристов. Вслед за санкционными шагами и призывами Европейского Союза относительно карт, используемых российскими туристами в Турции, будет оцениваться, какие шаги можно предпринять, чтобы российские туристы не стали жертвами ситуации», — пишет Sabah. Ранее США неоднократно угрожали Турции санкциями, если страна продолжит принимать российские карты «Мир». Эрдоган назвал это вмешательством во внутренние дела Москвы и Анкары. На фоне санкционных угроз несколько банков Турции приостановили работу с картами «Мир», пишет RT.

На заседании кабинета министров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить вопрос о продолжении использования российской платежной системы «Мир», чтобы сохранить большой туристический поток из РФ. Об этом пишет турецкая газета Sabah. «На заседании кабмина обсудят статус российских туристов. Вслед за санкционными шагами и призывами Европейского Союза относительно карт, используемых российскими туристами в Турции, будет оцениваться, какие шаги можно предпринять, чтобы российские туристы не стали жертвами ситуации», — пишет Sabah. Ранее США неоднократно угрожали Турции санкциями, если страна продолжит принимать российские карты «Мир». Эрдоган назвал это вмешательством во внутренние дела Москвы и Анкары. На фоне санкционных угроз несколько банков Турции приостановили работу с картами «Мир», пишет RT.