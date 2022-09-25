25 сентября 2022

Sabah: Эрдоган хочет сохранить туристов из РФ, несмотря на давление США

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Эрдоган обсудит использование карт «Мир» в Турции Фото:

На заседании кабинета министров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить вопрос о продолжении использования российской платежной системы «Мир», чтобы сохранить большой туристический поток из РФ. Об этом пишет турецкая газета Sabah.

«На заседании кабмина обсудят статус российских туристов. Вслед за санкционными шагами и призывами Европейского Союза относительно карт, используемых российскими туристами в Турции, будет оцениваться, какие шаги можно предпринять, чтобы российские туристы не стали жертвами ситуации», — пишет Sabah.

Ранее США неоднократно угрожали Турции санкциями, если страна продолжит принимать российские карты «Мир». Эрдоган назвал это вмешательством во внутренние дела Москвы и Анкары. На фоне санкционных угроз несколько банков Турции приостановили работу с картами «Мир», пишет RT.

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На заседании кабинета министров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить вопрос о продолжении использования российской платежной системы «Мир», чтобы сохранить большой туристический поток из РФ. Об этом пишет турецкая газета Sabah. «На заседании кабмина обсудят статус российских туристов. Вслед за санкционными шагами и призывами Европейского Союза относительно карт, используемых российскими туристами в Турции, будет оцениваться, какие шаги можно предпринять, чтобы российские туристы не стали жертвами ситуации», — пишет Sabah. Ранее США неоднократно угрожали Турции санкциями, если страна продолжит принимать российские карты «Мир». Эрдоган назвал это вмешательством во внутренние дела Москвы и Анкары. На фоне санкционных угроз несколько банков Турции приостановили работу с картами «Мир», пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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