Свердловчанам, попавшим под частичную мобилизацию, запретили брать с собой смартфоны. По словам военкома Ревды Валерия Хлыстова, на территории воинских частей разрешены только кнопочные телефоны без камер и выхода в интернет.
«В воинских частях допускается использование не смартфонов, а телефонов кнопочных. То есть эти телефоны [смартфоны] придется оставлять дома», — цитирует Хлыстова газета «Ревдинский рабочий».
21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности.
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