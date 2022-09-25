25 сентября 2022

Мобилизованным свердловчанам запретили брать с собой смартфоны. Видео

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Проносить смартфоны в воинскую часть будет нельзя Фото:

Свердловчанам, попавшим под частичную мобилизацию, запретили брать с собой смартфоны. По словам военкома Ревды Валерия Хлыстова, на территории воинских частей разрешены только кнопочные телефоны без камер и выхода в интернет.

«В воинских частях допускается использование не смартфонов, а телефонов кнопочных. То есть эти телефоны [смартфоны] придется оставлять дома», — цитирует Хлыстова газета «Ревдинский рабочий».

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности.

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Свердловчанам, попавшим под частичную мобилизацию, запретили брать с собой смартфоны. По словам военкома Ревды Валерия Хлыстова, на территории воинских частей разрешены только кнопочные телефоны без камер и выхода в интернет. «В воинских частях допускается использование не смартфонов, а телефонов кнопочных. То есть эти телефоны [смартфоны] придется оставлять дома», — цитирует Хлыстова газета «Ревдинский рабочий». 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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