Мобилизованным свердловчанам запретили брать с собой смартфоны. Видео

26 сентября 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

Проносить смартфоны в воинскую часть будет нельзя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловчанам, попавшим под частичную мобилизацию, запретили брать с собой смартфоны. По словам военкома Ревды Валерия Хлыстова, на территории воинских частей разрешены только кнопочные телефоны без камер и выхода в интернет. «В воинских частях допускается использование не смартфонов, а телефонов кнопочных. То есть эти телефоны [смартфоны] придется оставлять дома», — цитирует Хлыстова газета «Ревдинский рабочий». 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности.

Свердловчанам, попавшим под частичную мобилизацию, запретили брать с собой смартфоны. По словам военкома Ревды Валерия Хлыстова, на территории воинских частей разрешены только кнопочные телефоны без камер и выхода в интернет. «В воинских частях допускается использование не смартфонов, а телефонов кнопочных. То есть эти телефоны [смартфоны] придется оставлять дома», — цитирует Хлыстова газета «Ревдинский рабочий». 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности.