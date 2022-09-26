Правительство РФ введет новые меры поддержки мобилизованных

26 сентября 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

Мобилизованным россиянам зачтут участие в СВО в страховой стаж для назначения пенсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Частично мобилизованным россиянам и добровольцам, которые примут участие в спецоперации, будет зачтен страховой стаж для назначения пенсии. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «Будет установлено исключение периода приостановления трудового договора при расчете пособий по временной нетрудоспособности, а также зачет периода добровольного участия лица в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в страховой стаж для назначения пенсии и предоставления в пенсионный фонд сведений о приостановке трудовых договоров», — сообщила Голикова на оперативном совещании с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Информация приведена на сайте кабмина. Члены семей мобилизованных с детьми до 14 лет также получат дополнительные социальные гарантии. В частности, работодатель будет не вправе их привлечь к сверхурочным и ночным работам, труду в выходные дни и нерабочие праздничные дни, а также командировкам. Также у членов семей будет преимущественное право оставления их на работе при сокращении штата. О начале частичной мобилизации в России объявил президент РФ Владимир Путин 21 сентября. В Минобороны отмечали, что она затронет лишь тех, кто находится в запасе. Всего планируется мобилизовать 300 тысяч россиян. Ранее URA.RU сообщало о мерах поддержки мобилизованных и заключивших контракт добровольцах.

Частично мобилизованным россиянам и добровольцам, которые примут участие в спецоперации, будет зачтен страховой стаж для назначения пенсии. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «Будет установлено исключение периода приостановления трудового договора при расчете пособий по временной нетрудоспособности, а также зачет периода добровольного участия лица в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в страховой стаж для назначения пенсии и предоставления в пенсионный фонд сведений о приостановке трудовых договоров», — сообщила Голикова на оперативном совещании с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Информация приведена на сайте кабмина. Члены семей мобилизованных с детьми до 14 лет также получат дополнительные социальные гарантии. В частности, работодатель будет не вправе их привлечь к сверхурочным и ночным работам, труду в выходные дни и нерабочие праздничные дни, а также командировкам. Также у членов семей будет преимущественное право оставления их на работе при сокращении штата. О начале частичной мобилизации в России объявил президент РФ Владимир Путин 21 сентября. В Минобороны отмечали, что она затронет лишь тех, кто находится в запасе. Всего планируется мобилизовать 300 тысяч россиян. Ранее URA.RU сообщало о мерах поддержки мобилизованных и заключивших контракт добровольцах.