Депутат Стенякина анонсировала новые льготы для мобилизованных и их семей

25 сентября 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

После приостановления контракта гражданин будет иметь право на отпуск на основной работе, сказала Екатерина Стенякина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизованным и заключившим контракт на воинскую службу сохранят рабочее место и дадут возможность взять отпуск в удобное время. Членов их семей нельзя будет сократить на работе. Также эти граждане могут рассчитывать на льготное поступление в вуз и скидку на оплату коммунальных услуг. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. «В настоящее время ко второму чтению законопроекта „О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации“, а также нескольких других законопроектов, депутатами фракции „Единая Россия“ подготовлен и внесен ряд существенных изменений, которые направлены на защиту прав мобилизованных или заключивших контракт на прохождение воинской службы граждан, а также членов их семей. В частности, эти изменения закрепят такие трудовые права работников, ушедших в ряды Вооруженных сил, как сохранение места работы и должности на весь период прохождения воинской службы, а также три месяца после ее окончания. Полный расчет с работником в последний день до приостановления с ним контракта, право на отпуск в течение полугода после возвращения работника на основное место работы в любое удобное для него время и другое», — сказала Екатерина Стенякина. По ее словам, членам семей таких граждан также предлагается предоставить ряд дополнительных мер поддержки, сообщила собеседница URA.RU. «Они получат преимущество в плане сохранения рабочего места при сокращении штатной численности по месту работы. Их нельзя будет без письменного согласия привлекать к сверхурочным работам. Аналогичные гарантии предлагается предоставить мобилизованным и контрактникам из числа гражданских служащих», — добавила депутат. Парламентарий отметила, что есть и региональные льготы, на которые россияне могут рассчитывать. «Глава государства и непосредственно руководство Министерства обороны с самого начала введения частичной мобилизации обратили внимание на то, что мобилизованные граждане будут иметь статус контрактников и соответствующий уровень довольствия и льгот. В зависимости от региона, в котором проживал и из которого был призван человек, ему будут положены различные льготы. Например, скидка на оплату ЖКХ, поступление в вуз вне конкурса», — подчеркнула Стенякина. О начале частичной мобилизации в России объявил президент страны Владимир Путин. В Совете при президенте РФ по правам человека (СПЧ) предложили увеличить призывной возраст для мигрантов, получивших гражданство, до 45—50 лет. Мобилизованных по ошибке граждан возвращают домой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобилизованным и заключившим контракт на воинскую службу сохранят рабочее место и дадут возможность взять отпуск в удобное время. Членов их семей нельзя будет сократить на работе. Также эти граждане могут рассчитывать на льготное поступление в вуз и скидку на оплату коммунальных услуг. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. «В настоящее время ко второму чтению законопроекта „О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации“, а также нескольких других законопроектов, депутатами фракции „Единая Россия“ подготовлен и внесен ряд существенных изменений, которые направлены на защиту прав мобилизованных или заключивших контракт на прохождение воинской службы граждан, а также членов их семей. В частности, эти изменения закрепят такие трудовые права работников, ушедших в ряды Вооруженных сил, как сохранение места работы и должности на весь период прохождения воинской службы, а также три месяца после ее окончания. Полный расчет с работником в последний день до приостановления с ним контракта, право на отпуск в течение полугода после возвращения работника на основное место работы в любое удобное для него время и другое», — сказала Екатерина Стенякина. По ее словам, членам семей таких граждан также предлагается предоставить ряд дополнительных мер поддержки, сообщила собеседница URA.RU. «Они получат преимущество в плане сохранения рабочего места при сокращении штатной численности по месту работы. Их нельзя будет без письменного согласия привлекать к сверхурочным работам. Аналогичные гарантии предлагается предоставить мобилизованным и контрактникам из числа гражданских служащих», — добавила депутат. Парламентарий отметила, что есть и региональные льготы, на которые россияне могут рассчитывать. «Глава государства и непосредственно руководство Министерства обороны с самого начала введения частичной мобилизации обратили внимание на то, что мобилизованные граждане будут иметь статус контрактников и соответствующий уровень довольствия и льгот. В зависимости от региона, в котором проживал и из которого был призван человек, ему будут положены различные льготы. Например, скидка на оплату ЖКХ, поступление в вуз вне конкурса», — подчеркнула Стенякина. О начале частичной мобилизации в России объявил президент страны Владимир Путин. В Совете при президенте РФ по правам человека (СПЧ) предложили увеличить призывной возраст для мигрантов, получивших гражданство, до 45—50 лет. Мобилизованных по ошибке граждан возвращают домой.