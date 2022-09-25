Беженцы из ДНР проехали 200 км по заснеженной трассе ради референдума в Екатеринбурге. Видео

26 сентября 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

По словам беженцев, они приехали из Красного Лимана, ДНР Фото: Центр общественного наблюдения Свердловской области новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Несмотря на сложные метеоусловия, семья беженцев приехала в Екатеринбург из Красноуфимска (расстояние — около 200 км), чтобы проголосовать на референдуме о вхождении ДНР в состав России. По словам женщины, здесь она, муж и ребенок «ничего не боятся». «Приехали мы с Красного Лимана Донецкой области, убегали, можно сказать, от всех зверств, которые устраивали ВСУ [Вооруженные силы Украины], которые кричат, что мы один народ. Но пришлось нам убежать из этого. Но ничего, все будет хорошо. Здесь мы ничего не боимся», — цитирует ее Центр общественного наблюдения Свердловской области. Как писало URA.RU, референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины к России проходят с 23 по 27 сентября. На территории Екатеринбурга представители всех четырех УИК работают в здании на ул. Крылова, 2. 26 сентября он открыт до 18 часов, а 27-го — с 10 до 16 часов. Голосовать на референдумах могут только выходцы с территорий, о которых идет речь. О желании войти в состав России власти ЛНР и ДНР объявили 19 сентября. А руководство Запорожской и Херсонской областей — 20 сентября. С 24 февраля РФ проводит спецоперацию по защите населения этих и других территорий Украины от националистов, поддерживаемых киевским режимом.

Несмотря на сложные метеоусловия, семья беженцев приехала в Екатеринбург из Красноуфимска (расстояние — около 200 км), чтобы проголосовать на референдуме о вхождении ДНР в состав России. По словам женщины, здесь она, муж и ребенок «ничего не боятся». «Приехали мы с Красного Лимана Донецкой области, убегали, можно сказать, от всех зверств, которые устраивали ВСУ [Вооруженные силы Украины], которые кричат, что мы один народ. Но пришлось нам убежать из этого. Но ничего, все будет хорошо. Здесь мы ничего не боимся», — цитирует ее Центр общественного наблюдения Свердловской области. Как писало URA.RU, референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины к России проходят с 23 по 27 сентября. На территории Екатеринбурга представители всех четырех УИК работают в здании на ул. Крылова, 2. 26 сентября он открыт до 18 часов, а 27-го — с 10 до 16 часов. Голосовать на референдумах могут только выходцы с территорий, о которых идет речь. О желании войти в состав России власти ЛНР и ДНР объявили 19 сентября. А руководство Запорожской и Херсонской областей — 20 сентября. С 24 февраля РФ проводит спецоперацию по защите населения этих и других территорий Украины от националистов, поддерживаемых киевским режимом.