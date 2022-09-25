Отец из ХМАО провожает сына-добровольца на Донбасс во второй раз

26 сентября 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

К призывному пункту в ДК «Октябрь» мобилизованные приходят вместе с семьями Фото: Елена Хабарова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Житель Варьегана (ХМАО) приехал проводить сына-добровольца, который отправляется на Донбасс во второй раз. Алексей (фамилию мужчина попросил не раскрывать) рассказал об этом корреспонденту URA.RU, стоя в очереди на контрольную явку в мобилизационном пункте в Нижневартовске. «Мой сын Сергей уже служил по контракту на Украине. Он ефрейтор, военная разведка. После первой командировки побыл в отпуске 4 месяца, и теперь вот снова собрался на Донбасс. Отпускать сложно, конечно. Ну, а как иначе? Я один воспитываю сыновей и горжусь, что они растут настоящими мужчинами», — поделился Алексей с журналистом агентства. Мобилизационный пункт в Нижневартовске обустроен во дворце культуры «Октябрь». Мужчины приходят сюда с 9 утра, многие с вещами и в форме, за спиной вместительные рюкзаки, в руках пакеты с сухпайками. Здесь проходит сбор добровольцев и мобилизованных. Опрошенные, которые уже отметились на призывном пункте, возвращаются к родным и говорят, что сегодня отправки не будет — по их словам, первый сбор назначен на 28 сентября. Пока эту информацию журналистам URA.RU официально подтвердить не удалось. Ранее URA.RU писало о том, что мужчины из ХМАО отправились в военные комиссариаты округа, не дожидаясь повесток. Жители Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска готовятся к отправке на Украину не только мобилизованные, но и добровольцы. Указ о частичной мобилизации ранее подписал президент РФ Владимир Путин. В Минобороны отмечали, что она затронет лишь тех, кто находится в запасе. Всего, по словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется отправить на Украину 300 тысяч россиян, студенты и срочники мобилизации не подлежат. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида русскоязычного населения со стороны украинского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Варьегана (ХМАО) приехал проводить сына-добровольца, который отправляется на Донбасс во второй раз. Алексей (фамилию мужчина попросил не раскрывать) рассказал об этом корреспонденту URA.RU, стоя в очереди на контрольную явку в мобилизационном пункте в Нижневартовске. «Мой сын Сергей уже служил по контракту на Украине. Он ефрейтор, военная разведка. После первой командировки побыл в отпуске 4 месяца, и теперь вот снова собрался на Донбасс. Отпускать сложно, конечно. Ну, а как иначе? Я один воспитываю сыновей и горжусь, что они растут настоящими мужчинами», — поделился Алексей с журналистом агентства. Мобилизационный пункт в Нижневартовске обустроен во дворце культуры «Октябрь». Мужчины приходят сюда с 9 утра, многие с вещами и в форме, за спиной вместительные рюкзаки, в руках пакеты с сухпайками. Здесь проходит сбор добровольцев и мобилизованных. Опрошенные, которые уже отметились на призывном пункте, возвращаются к родным и говорят, что сегодня отправки не будет — по их словам, первый сбор назначен на 28 сентября. Пока эту информацию журналистам URA.RU официально подтвердить не удалось. Ранее URA.RU писало о том, что мужчины из ХМАО отправились в военные комиссариаты округа, не дожидаясь повесток. Жители Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска готовятся к отправке на Украину не только мобилизованные, но и добровольцы. Указ о частичной мобилизации ранее подписал президент РФ Владимир Путин. В Минобороны отмечали, что она затронет лишь тех, кто находится в запасе. Всего, по словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется отправить на Украину 300 тысяч россиян, студенты и срочники мобилизации не подлежат. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида русскоязычного населения со стороны украинского режима.