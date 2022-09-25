Казачий генерал сообщил о вербовке свердловчан перед мобилизацией

Казаки, по словам Геннадия Ковалева, предлагают мобилизируемым вступить в их ряды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Казаки вербуют в свои ряды (в том числе в Свердловской области) военных запаса, которые подлежат частичной мобилизации. Отряды казаков защищают жителей Донбасса с 2014 года, сообщил URA.RU начальник ГУ Федерации союза казаков по Уральско-Приволжскому округу генерал-майор Геннадий Ковалев.

«Реестровые (состоящие на госслужбе и получающие зарплату — прим. URA.RU) перехватывают тех, кто идет в военкомат, предлагают перед мобилизацией вступить в ряды казаков. Говорят, что форму будут давать, продукты, деньги», — рассказал Ковалев.

Ковалев отметил, что таким образом заинтересованные люди хотят повысить долю мобилизованных казаков. Он отметил, что не знает, насколько эффективно реализуется такая инициатива в Свердловской области. Однако подчеркнул, что с 2014 года на территории ДНР и ЛНР уже работают добровольческие отряды казаков, которые помогают армии добиваться успехов на поле боя.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию россиян с 21 сентября. Как уточнял министр обороны Сергей Шойгу, для участия в спецоперации будут призваны 300 тысяч резервистов. Число мобилизуемых по каждому региону не уточняется.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Путин отмечал, что денацификация и демилитаризация Украины является вынужденной мерой, призванной защитить русскоязычное население республик.