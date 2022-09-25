Боевой офицер из ХМАО составил список вещей, необходимых при мобилизации

26 сентября 2022 в 17:37 Размер текста - 17 +

У опытного офицера уже собрано все необходимое для отправки на мобилизационный пункт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Капитан Андрей Станкин, участвовавший в спецоперации на Украине, рассказал корреспонденту URA.RU, что берет с собой на мобилизацию. И дал советы тем, кто отбывает с мобилизационного пункта для выполнения боевых задач. «В первый же день, когда была объявлена мобилизация, я прибыл в военный комиссариат, мне там сказали, что как только сформируют мою команду, то сразу оповестят. Для этого у меня уже готов „тревожный чемоданчик“. В нем туалетные принадлежности, три пары трусов, три пары носков, фонарик с батарейками к нему, перчатки рабочие теплые, вместо шарфа защитного цвета „арафатка“, шерстяная черная шапка, термобелье, блокнот, ручка и карандаш. Также офицерская линейка, компас, курвиметр и небольшой набор энергетических питательных веществ: банка тушенки, бульонные кубики, чтобы можно было бульон быстро сделать. Кружка металлическая тонкостенная из нержавейки (она наиболее там нужна), котелок, фляжка и ложка», — сказал Станкин.



Остальное офицер планирует получить по прибытию в войска. Станкин уверен, что большинство мобилизованных будут служить согласно воинскому званию и военно-учетной специальности. «Это настоящая мужская работа. Военнослужащий сумеет стать настоящим воином», — уверен Станкин.



Ранее URA.RU писало, что вызванным по повестке в военкомат, а также тем, кому предстоит отправиться в учебные пункты в связи с частичной мобилизацией, запрещено провозить алкоголь, оружие и наркотики. А также лучше не брать скоропортящиеся продукты. В России с 21 сентября началась частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. В Минобороны РФ заявляли о планах призвать на службу 300 тысяч человек. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Капитан Андрей Станкин, участвовавший в спецоперации на Украине, рассказал корреспонденту URA.RU, что берет с собой на мобилизацию. И дал советы тем, кто отбывает с мобилизационного пункта для выполнения боевых задач. «В первый же день, когда была объявлена мобилизация, я прибыл в военный комиссариат, мне там сказали, что как только сформируют мою команду, то сразу оповестят. Для этого у меня уже готов „тревожный чемоданчик“. В нем туалетные принадлежности, три пары трусов, три пары носков, фонарик с батарейками к нему, перчатки рабочие теплые, вместо шарфа защитного цвета „арафатка“, шерстяная черная шапка, термобелье, блокнот, ручка и карандаш. Также офицерская линейка, компас, курвиметр и небольшой набор энергетических питательных веществ: банка тушенки, бульонные кубики, чтобы можно было бульон быстро сделать. Кружка металлическая тонкостенная из нержавейки (она наиболее там нужна), котелок, фляжка и ложка», — сказал Станкин. Остальное офицер планирует получить по прибытию в войска. Станкин уверен, что большинство мобилизованных будут служить согласно воинскому званию и военно-учетной специальности. «Это настоящая мужская работа. Военнослужащий сумеет стать настоящим воином», — уверен Станкин. Ранее URA.RU писало, что вызванным по повестке в военкомат, а также тем, кому предстоит отправиться в учебные пункты в связи с частичной мобилизацией, запрещено провозить алкоголь, оружие и наркотики. А также лучше не брать скоропортящиеся продукты. В России с 21 сентября началась частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. В Минобороны РФ заявляли о планах призвать на службу 300 тысяч человек. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.