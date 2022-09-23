Что нельзя брать с собой в военкомат. Список

Ветеран боевых действий Голиков: что нельзя брать с собой на мобилизацию

23 сентября 2022 в 21:30 Размер текста - 17 +

Если мобилизованный попробует пронести что-то из запрещенного — у него это изымут Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Вызванным по повестке в военкомат, а также тем, кому предстоит отправиться в учебные пункты в связи с частичной мобилизацией, запрещено провозить алкоголь, оружие и наркотики. А также лучше не брать скоропортящиеся продукты. Список запрещенных предметов для URA.RU раскрыл начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Алексей Голиков. «С собой на мобилизацию нельзя брать алкоголь, наркотические и психотропные вещества, колюще-режущие, все то, что запрещено законом, опасные предметы. По призывникам вот есть определенный перечень имущества, который изымается, потому что это запрещено. С мобилизованными также», — сказал Голиков.



Ранее URA.RU сообщало, что следует взять человеку, получившему повестку на призывной пункт: паспорт, военный билет (для рядового состава), удостоверение личности (для офицерского состава), медицинский и страховой полисы, водительское удостоверение, комплект сменной одежды (майка, носки, нижнее белье), полотенце, нитки и иголки, предметы личной гигиены. Фото: URA.RU В России с 21 сентября началась частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. В Минобороны РФ заявляли о планах призвать на службу 300 тысяч человек. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вызванным по повестке в военкомат, а также тем, кому предстоит отправиться в учебные пункты в связи с частичной мобилизацией, запрещено провозить алкоголь, оружие и наркотики. А также лучше не брать скоропортящиеся продукты. Список запрещенных предметов для URA.RU раскрыл начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Алексей Голиков. «С собой на мобилизацию нельзя брать алкоголь, наркотические и психотропные вещества, колюще-режущие, все то, что запрещено законом, опасные предметы. По призывникам вот есть определенный перечень имущества, который изымается, потому что это запрещено. С мобилизованными также», — сказал Голиков. Ранее URA.RU сообщало, что следует взять человеку, получившему повестку на призывной пункт: паспорт, военный билет (для рядового состава), удостоверение личности (для офицерского состава), медицинский и страховой полисы, водительское удостоверение, комплект сменной одежды (майка, носки, нижнее белье), полотенце, нитки и иголки, предметы личной гигиены. В России с 21 сентября началась частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. В Минобороны РФ заявляли о планах призвать на службу 300 тысяч человек. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.