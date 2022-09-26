Мать гранатометчика из ХМАО заявила, что гордится мобилизованной молодежью

27 сентября 2022 в 08:50 Размер текста - 17 +

Семья Белан поделилась боевым настроем с журналистами URA.RU Фото: Елена Хабарова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мать гранатометчика из Нижневартовска (ХМАО) заявила, что гордится молодежью, которая отправляется на Украину в рамках частичной мобилизации Об этом Земфира Белан рассказала корреспонденту URA.RU, стоя в очереди на мобилизационный пункт, куда пришла проводить сына. «Мы уже свыклись [с мыслью о мобилизации]. Все будет хорошо. Главное — никто не „косит“! Молодцы вообще! Удивительно: молодежь, думаешь, не такая у нас. А они у нас прекрасные!» — поделилась Земфира с журналистом агентства. Сын Земфиры Вадим пришел на мобпункт полностью готовым к отправке. Он не доброволец — попал под частичную мобилизацию как старший сержант ротного подразделения. Военно-учетная специальность — гранатометчик. Корреспонденту агентства Вадим рассказал, что он уверен в своих силах и вторит матери: «Готовы воевать, победа за нами!» Ранее URA.RU рассказывало об отце солдата из Варьегана, который приехал к мобилизационному пункту в Нижневартовске, чтобы проводить на Донбасс своего старшего сына. Его сын, военный разведчик, записался добровольцем и сейчас готовится к отправке. Указ о частичной мобилизации ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Всего, по словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется отправить на Донбасс 300 тысяч россиян, преимущественно, военнослужащих, находящихся в запасе. Специальная военная операция на территории Украины проводится с 24 февраля. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида русскоязычного населения со стороны украинского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мать гранатометчика из Нижневартовска (ХМАО) заявила, что гордится молодежью, которая отправляется на Украину в рамках частичной мобилизации Об этом Земфира Белан рассказала корреспонденту URA.RU, стоя в очереди на мобилизационный пункт, куда пришла проводить сына. «Мы уже свыклись [с мыслью о мобилизации]. Все будет хорошо. Главное — никто не „косит“! Молодцы вообще! Удивительно: молодежь, думаешь, не такая у нас. А они у нас прекрасные!» — поделилась Земфира с журналистом агентства. Сын Земфиры Вадим пришел на мобпункт полностью готовым к отправке. Он не доброволец — попал под частичную мобилизацию как старший сержант ротного подразделения. Военно-учетная специальность — гранатометчик. Корреспонденту агентства Вадим рассказал, что он уверен в своих силах и вторит матери: «Готовы воевать, победа за нами!» Ранее URA.RU рассказывало об отце солдата из Варьегана, который приехал к мобилизационному пункту в Нижневартовске, чтобы проводить на Донбасс своего старшего сына. Его сын, военный разведчик, записался добровольцем и сейчас готовится к отправке. Указ о частичной мобилизации ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Всего, по словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется отправить на Донбасс 300 тысяч россиян, преимущественно, военнослужащих, находящихся в запасе. Специальная военная операция на территории Украины проводится с 24 февраля. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида русскоязычного населения со стороны украинского режима.