Мать гранатометчика из Нижневартовска (ХМАО) заявила, что гордится молодежью, которая отправляется на Украину в рамках частичной мобилизации Об этом Земфира Белан рассказала корреспонденту URA.RU, стоя в очереди на мобилизационный пункт, куда пришла проводить сына.
«Мы уже свыклись [с мыслью о мобилизации]. Все будет хорошо. Главное — никто не „косит“! Молодцы вообще! Удивительно: молодежь, думаешь, не такая у нас. А они у нас прекрасные!» — поделилась Земфира с журналистом агентства.
Сын Земфиры Вадим пришел на мобпункт полностью готовым к отправке. Он не доброволец — попал под частичную мобилизацию как старший сержант ротного подразделения. Военно-учетная специальность — гранатометчик. Корреспонденту агентства Вадим рассказал, что он уверен в своих силах и вторит матери: «Готовы воевать, победа за нами!»
Ранее URA.RU рассказывало об отце солдата из Варьегана, который приехал к мобилизационному пункту в Нижневартовске, чтобы проводить на Донбасс своего старшего сына. Его сын, военный разведчик, записался добровольцем и сейчас готовится к отправке.
Указ о частичной мобилизации ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Всего, по словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется отправить на Донбасс 300 тысяч россиян, преимущественно, военнослужащих, находящихся в запасе. Специальная военная операция на территории Украины проводится с 24 февраля. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида русскоязычного населения со стороны украинского режима.
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