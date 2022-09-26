Чиновники с боевым опытом обучили курганских призывников

Директор департамента гражданской защиты и природных ресурсов Станислав Носков (на фото) провел для курганских призывников обучение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев, руководитель регионального департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Станислав Носков провели для курганских призывников обучение по боевой подготовке и оказанию медпомощи. Об этом 26 сентября рассказали представители регионального правительства. Носков является полковников запаса, Сигидаев — военным медиком.

«Станислав Носков со своими коллегами рассказал про боевую [подготовку] последнего времени. Наш коллега Алексей Сигидаев рассказал об оказании медицинской помощи. Это также пригодится. Задача у вас только одна — выполнить свой долг и вернуться живыми», — подчеркнул губернатор Курганской области Вадим Шумков на встрече с призывниками. Видео опубликовано в официальной группе регионального правительства в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что Шумков поручил проводить краткое обучение для мобилизованных в центрах сбора. Об этом он заявил на заседании призывной комиссии.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Как отмечал глава государства, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.