Нотариусы будут бесплатно помогать мобилизованным свердловчанам

Список бесплатных услуг состоит из трех пунктов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бесплатно помогать свердловчанам, попавшим под мобилизацию, с оформлением доверенностей и завещаний будут девять юристов. Список с номерами телефонов опубликовала областная нотариальная палата.

В перечне три услуги. Первая — оформление доверенностей (за исключением доверенностей в порядке передоверия). Вторая — удостоверение завещаний (за исключением удостоверения совместных завещаний супругов и завещаний, условия которых предусматривают создание наследственного фонда). Третья — удостоверение юридически значимых волеизъявлений (включая согласия законных представителей, опекунов, попечителей на выезд несовершеннолетних детей за границу, получение ребенком заграничного паспорта, водительских прав).

«Право на получение льготы должно быть подтверждено путем предъявления повестки военного комиссариата о призыве на военную службу в связи с объявлением мобилизации», — подчеркнули нотариусы.

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. От Свердловской области — 9,7 тысячи. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности.