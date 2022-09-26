Стоматолог Конников перечислил продукты, разрушающие эмаль

Стоматолог Конников: продукты с повышенной кислотностью разрушают эмаль

27 сентября 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Из-за продуктов, повышающих в ЖКТ кислотность, эмаль зубов становится более размягченной, считает Олег Конников Фото: Александр Мамаев © URA.RU Продукты, повышающие в ЖКТ кислотность, а именно лук, чеснок, томаты, редис, сливы, клубника, ежевика, болгарский перец, цитрусовые, являются причиной разрушения эмали зубов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-стоматолог высшей категории Олег Конников. «Все, что имеет повышенную кислотность, отражается на всем ЖКТ и на эмали зубов. Если у нее есть некоторые повреждения, то это естественным образом скажется на том, что поверхность станет более шероховатой, размягченной, налет легче будет накладываться, и это сложнее потом будет убрать», — объяснил Олег Конников. По словам стоматолога, негативно на эмали сказывается также неправильный прикус и нарушение гигиены. «На эмали негативно сказывается изменения биохимических свойств слюны, то есть проблема с желудочно-кишечным трактом, проблема с кислотностью. Все это будет приводить к рецессии эмали, то есть уменьшению объема тканей. А также неправильный прикус. Так же может быть большое употребление кислотных продуктов, сахара и неправильная гигиена. Когда мы слишком долго пользуемся зубными щетками, сильно давим и царапаем поверхность эмали. Либо используем зубные пасты, которые обладают сильной абразивностью. Они при чистке как песок тоже царапают эмаль зуба», — добавил Конников. Ранее врач-стоматолог Алексей Антипенко заявил, что на цвете зубов негативно сказываются ополаскиватели для полости рта. Окрасить могут те жидкости, в составе которых входит хлоргексидин. Также менять цвет зубов могут фиточаи и соки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продукты, повышающие в ЖКТ кислотность, а именно лук, чеснок, томаты, редис, сливы, клубника, ежевика, болгарский перец, цитрусовые, являются причиной разрушения эмали зубов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-стоматолог высшей категории Олег Конников. «Все, что имеет повышенную кислотность, отражается на всем ЖКТ и на эмали зубов. Если у нее есть некоторые повреждения, то это естественным образом скажется на том, что поверхность станет более шероховатой, размягченной, налет легче будет накладываться, и это сложнее потом будет убрать», — объяснил Олег Конников. По словам стоматолога, негативно на эмали сказывается также неправильный прикус и нарушение гигиены. «На эмали негативно сказывается изменения биохимических свойств слюны, то есть проблема с желудочно-кишечным трактом, проблема с кислотностью. Все это будет приводить к рецессии эмали, то есть уменьшению объема тканей. А также неправильный прикус. Так же может быть большое употребление кислотных продуктов, сахара и неправильная гигиена. Когда мы слишком долго пользуемся зубными щетками, сильно давим и царапаем поверхность эмали. Либо используем зубные пасты, которые обладают сильной абразивностью. Они при чистке как песок тоже царапают эмаль зуба», — добавил Конников. Ранее врач-стоматолог Алексей Антипенко заявил, что на цвете зубов негативно сказываются ополаскиватели для полости рта. Окрасить могут те жидкости, в составе которых входит хлоргексидин. Также менять цвет зубов могут фиточаи и соки.