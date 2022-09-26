Две страны помешали ЕС ввести новые санкции против России

26 сентября 2022 в 18:29 Размер текста - 17 +

ЕС изо всех сил пытается ввести более жесткие санкции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны ЕС не могут договориться о введении новых санкций против России. Члены Евросоюза должны проголосовать единогласно, но Кипр и Венгрия не согласны с введением потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает издание Bloomberg. «Кипр и Венгрия входят в число стран, которые выразили несогласие с предложением о нефтяном потолке цен. 27 государств-членов должны единогласно договориться о санкциях», — говорится в статье. Отмечается также, что ЕС изо всех сил пытается ввести более жесткие санкции. Другие обсуждаемые меры включают контроль за импортом алмазов и запрет на некоторые изделия из стали. Обсуждаются ограничения на экспорт электроники. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несмотря на то, что главная цель — спасение мирных жителей Донбасса от постоянных обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов, страны Запада ввели жесткие экономические ограничения. Однако в России своевременно было разработано несколько пакетов антикризисных мер. Санкционное давление в первую очередь повлияло на Запад. Так, ЕС столкнулся с сильнейшим газовым кризисом. Власти Японии ввели санкции против более 20 российских компаний, пишет RT. Под ограничения попали «Машприборинторг», ООО «Интеко», НПО «Эталон», АО «Энергия», НПО «Салют», тамбовский завод «Октябрь» и другие компании, в общей сложности с начала спецоперации Япония ввела ограничения против 287 российских организаций, уточняет Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны ЕС не могут договориться о введении новых санкций против России. Члены Евросоюза должны проголосовать единогласно, но Кипр и Венгрия не согласны с введением потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает издание Bloomberg. «Кипр и Венгрия входят в число стран, которые выразили несогласие с предложением о нефтяном потолке цен. 27 государств-членов должны единогласно договориться о санкциях», — говорится в статье. Отмечается также, что ЕС изо всех сил пытается ввести более жесткие санкции. Другие обсуждаемые меры включают контроль за импортом алмазов и запрет на некоторые изделия из стали. Обсуждаются ограничения на экспорт электроники. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несмотря на то, что главная цель — спасение мирных жителей Донбасса от постоянных обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов, страны Запада ввели жесткие экономические ограничения. Однако в России своевременно было разработано несколько пакетов антикризисных мер. Санкционное давление в первую очередь повлияло на Запад. Так, ЕС столкнулся с сильнейшим газовым кризисом. Власти Японии ввели санкции против более 20 российских компаний, пишет RT. Под ограничения попали «Машприборинторг», ООО «Интеко», НПО «Эталон», АО «Энергия», НПО «Салют», тамбовский завод «Октябрь» и другие компании, в общей сложности с начала спецоперации Япония ввела ограничения против 287 российских организаций, уточняет Nation News.