Поддержка власти в УрФО оказалась одной из высочайших в России

ЦПТ: УрФО входит в тройку округов с самым высоким доверием к власти

26 сентября 2022 в 20:19 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев (в центре) стал полпредом с одним из самых высоких уровней доверия Фото: Анна Майорова © URA.RU Доверие к представителям власти разного уровня в УрФО оказалось выше, чем в большинстве федеральных округов страны. Согласно данным соцопросов, среди всех полномочных представителей президента России уральский полпред Владимир Якушев занимает второе место. Об этом говорится в исследовании Центра политических технологий (ЦПТ), с результатами которого ознакомилось URA.RU. Авторы исследования замеряли доверие к руководителям трех уровней публичной власти: главы муниципалитетов, губернаторы и полпреды. По всем показателям УрФО вышел в лидеры. В частности, доверие к Якушеву респонденты оценили в 47%. Всего на 1% больше набрал лидер рейтинга, полпред на Северном Кавказе Юрий Чайка. «Сравнительный анализ доверия к полпредам в разрезе федеральных округов выявил очень существенные различия. Самым высоким оказался уровень доверия у двух полпредов: Юрия Чайки в СКФО и Владимира Якушева в УрФО», — сказано в исследовании. Эксперты ЦПТ подчеркнули, что УрФО оказался благоприятным и для губернаторов. На Урале главам регионов доверяют 69% — это наивысший показатель в России. «Отчасти это совпадение можно объяснить и тем, что нынешний полпред Якушев в прошлом работал долгое время губернатором Тюменской области», — отметили авторы.

Доверие к представителям власти разного уровня в УрФО оказалось выше, чем в большинстве федеральных округов страны. Согласно данным соцопросов, среди всех полномочных представителей президента России уральский полпред Владимир Якушев занимает второе место. Об этом говорится в исследовании Центра политических технологий (ЦПТ), с результатами которого ознакомилось URA.RU. Авторы исследования замеряли доверие к руководителям трех уровней публичной власти: главы муниципалитетов, губернаторы и полпреды. По всем показателям УрФО вышел в лидеры. В частности, доверие к Якушеву респонденты оценили в 47%. Всего на 1% больше набрал лидер рейтинга, полпред на Северном Кавказе Юрий Чайка. «Сравнительный анализ доверия к полпредам в разрезе федеральных округов выявил очень существенные различия. Самым высоким оказался уровень доверия у двух полпредов: Юрия Чайки в СКФО и Владимира Якушева в УрФО», — сказано в исследовании. Эксперты ЦПТ подчеркнули, что УрФО оказался благоприятным и для губернаторов. На Урале главам регионов доверяют 69% — это наивысший показатель в России. «Отчасти это совпадение можно объяснить и тем, что нынешний полпред Якушев в прошлом работал долгое время губернатором Тюменской области», — отметили авторы.