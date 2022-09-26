Курганская больница собрала лекарства для мобилизованных

27 сентября 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

В Шадринской ЦРБ медики собрали наборы с лекарствами для призывников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Медицинские работники центральной районной больницы (ЦРБ) Шадринска в Курганской области собрали на собственные средства аптечки для мобилизованных земляков. Об этом говорится в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте». «С целью оказания помощи и поддержки наших военных, администрацией Шадринской ЦРБ объявляла среди работников учреждения добровольный сбор средств на приобретение необходимых лекарственных препаратов и расходных материалов для обеспечения мобилизованных граждан аптечками первой помощи», — указано в посте. Как отмечают в учреждении, каждый работник внес посильный вклад в формирование аптечек. В том числе к сбору присоединились родные и друзья медиков. В больнице отмечают, что на собранные средства учреждение закупило необходимые медикаменты, расходные материалы, а также карандаши и блокноты. Все посылки будут переданы в центральный пункт сбора в Кургане 27 сентября. «Также принято решение материально поддерживать работников учреждения в случае их мобилизации», — сообщают в Шадринской ЦРБ. До этого URA.RU писало, что по поручению губернатора Вадима Шумкова призывникам выдали аптечки. Если бы мобилизованные граждане сами собирали аптечки, был бы риск, что среди медикаментов могли случайно оказаться запрещенные в военных частях препараты или лекарства могли оказаться просроченными. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В курганском областном комиссариате ответили, что находятся в состоянии готовности сразу после выхода указа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Медицинские работники центральной районной больницы (ЦРБ) Шадринска в Курганской области собрали на собственные средства аптечки для мобилизованных земляков. Об этом говорится в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте». «С целью оказания помощи и поддержки наших военных, администрацией Шадринской ЦРБ объявляла среди работников учреждения добровольный сбор средств на приобретение необходимых лекарственных препаратов и расходных материалов для обеспечения мобилизованных граждан аптечками первой помощи», — указано в посте. Как отмечают в учреждении, каждый работник внес посильный вклад в формирование аптечек. В том числе к сбору присоединились родные и друзья медиков. В больнице отмечают, что на собранные средства учреждение закупило необходимые медикаменты, расходные материалы, а также карандаши и блокноты. Все посылки будут переданы в центральный пункт сбора в Кургане 27 сентября. «Также принято решение материально поддерживать работников учреждения в случае их мобилизации», — сообщают в Шадринской ЦРБ. До этого URA.RU писало, что по поручению губернатора Вадима Шумкова призывникам выдали аптечки. Если бы мобилизованные граждане сами собирали аптечки, был бы риск, что среди медикаментов могли случайно оказаться запрещенные в военных частях препараты или лекарства могли оказаться просроченными. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В курганском областном комиссариате ответили, что находятся в состоянии готовности сразу после выхода указа.