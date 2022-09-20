Тюменский единоросс рассказал об отношении жителей ЛНР к референдуму

Руководитель тюменского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Сбитнев: жители Краснодона называют себя гражданами России и готовятся к референдуму

Жители Краснодона (ЛНР) называют себя гражданами России и готовятся к референдуму Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Жители Краснодонского района (ЛНР) уже называют себя гражданами России. Они годами надеялись войти в состав РФ и уже начали готовить к референдуму. Об этом URA.RU рассказал руководитель тюменского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Владимир Сбитнев. Ранее жители ЛНР выразили желание провести референдум о присоединении к РФ.

«Здесь [в Краснодоне] уже идет активная подготовка к референдуму. Пообщавшись с местными жителями, понимаешь, что они долгие годы ждали, надеялись на то, что они войдут в состав России. И они уже сейчас называют себя россиянами», — сообщил Сбитнев в своих социальных сетях.

В разговоре с корреспондентом URA.RU единоросс заявил, что местные жители поддерживают РФ. Многие отметили, что Краснодонский район начал развиваться, когда шефство над ним взяла Тюменская область. «Жители Краснодонского района поддерживают Россию. Местные положительно относятся к россиянам, в особенности к Тюменской области. Часто сравнивают, что при Украине Краснодонский район никак не развивался, многие социальные объекты долгое время находились без ремонта. Сейчас Тюменская область занимается ремонтом школ, больниц, инфраструктуры», — рассказал URA.RU Сбитнев.

Референдумы о вхождении в состав в РФ пройдут на территории ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях 23-27 сентября. Жители регионов хотят быть уверенными, что Россия защитит их от Украины. Референдум в Запорожье будет организован в соответствии с российским законодательством и пройдет по примеру крымского опыта.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирного населения Донбасса.