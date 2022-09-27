Глава МИД Ирана осудил поставки западного оружия Украине

27 сентября 2022 в 07:53 Размер текста - 17 +

В Иране заявили, что стороны конфликта не должны получать оружие от других стран Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иран осуждает поставки западного оружия Украине, потому что это затягивает конфликт. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. «У нас есть соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере обороны, однако мы не поддерживаем ни одну из сторон в украинском конфликте, поскольку это приведет к его продолжению. Мы считаем, что ни одна сторона не имеет права поставлять оружие ни Украине, ни России», — сказал Абдоллахиян в интервью Al-Monitor. Он отметил, что Иран планирует содействовать разрешению ситуации путем переговоров. Западные страны поставляют Украине вооружение в связи со спецоперацией РФ. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием угрожает безопасности континента. Ранее Пентагон заключил контракт на производство дронов Switchblade для поставок на Украину, сообщает RT. Украина истратила запасы вооружения и пользуется поставками от НАТО, передает «Национальная служба новостей» слова министра обороны РФ Сергея Шойгу. Спецоперация РФ на Украине началась с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.

Иран осуждает поставки западного оружия Украине, потому что это затягивает конфликт. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. «У нас есть соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере обороны, однако мы не поддерживаем ни одну из сторон в украинском конфликте, поскольку это приведет к его продолжению. Мы считаем, что ни одна сторона не имеет права поставлять оружие ни Украине, ни России», — сказал Абдоллахиян в интервью Al-Monitor. Он отметил, что Иран планирует содействовать разрешению ситуации путем переговоров. Западные страны поставляют Украине вооружение в связи со спецоперацией РФ. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием угрожает безопасности континента. Ранее Пентагон заключил контракт на производство дронов Switchblade для поставок на Украину, сообщает RT. Украина истратила запасы вооружения и пользуется поставками от НАТО, передает «Национальная служба новостей» слова министра обороны РФ Сергея Шойгу. Спецоперация РФ на Украине началась с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.