26 сентября 2022

Мэр Перми анонсировал побратимство с новым китайским городом

Новым городом-побратимом Перми станет китайский Чанчжоу
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермь развивает отношения с Китаем Фото:

Власти Перми готовятся к оформлению побратимских отношений с китайским городом Чанчжоу. Об этом сообщил мэр Перми Алексей Демкин.

«Хотим установить взаимодействие с городом Чанчжоу. Это промышленный и культурный центр Китая более чем с 3000-летней историей. В городе работает большое количество индустриальных парков, Чанчжоу считается одним из мест зарождения национальной промышленности Китая», — написал Демкин в Telegram. По его словам, мэр Чанчжоу Шэн Лэй также заявила о готовности к сотрудничеству с Пермью в сфере экономики, торговли, культуры и образования.

Демкин напомнил, что 28 сентября в Перми пройдет восьмой городской открытый форум «Пермь — Восток», который будет посвящен Китаю. На нем будет обсуждаться опыт взаимодействия с китайскими городами. У Перми в Китае уже есть город-побратим — Циндао. Ранее URA.RU рассказывало, что с Востока пермским властям поступают предложения о новом побратимстве. СМИ писали, что, например, мэрия ведет переговоры с индийским Джайпуром.

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Власти Перми готовятся к оформлению побратимских отношений с китайским городом Чанчжоу. Об этом сообщил мэр Перми Алексей Демкин. «Хотим установить взаимодействие с городом Чанчжоу. Это промышленный и культурный центр Китая более чем с 3000-летней историей. В городе работает большое количество индустриальных парков, Чанчжоу считается одним из мест зарождения национальной промышленности Китая», — написал Демкин в Telegram. По его словам, мэр Чанчжоу Шэн Лэй также заявила о готовности к сотрудничеству с Пермью в сфере экономики, торговли, культуры и образования. Демкин напомнил, что 28 сентября в Перми пройдет восьмой городской открытый форум «Пермь — Восток», который будет посвящен Китаю. На нем будет обсуждаться опыт взаимодействия с китайскими городами. У Перми в Китае уже есть город-побратим — Циндао. Ранее URA.RU рассказывало, что с Востока пермским властям поступают предложения о новом побратимстве. СМИ писали, что, например, мэрия ведет переговоры с индийским Джайпуром.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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