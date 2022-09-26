Мэр Перми анонсировал побратимство с новым китайским городом

Новым городом-побратимом Перми станет китайский Чанчжоу

27 сентября 2022 в 11:02 Размер текста - 17 +

Пермь развивает отношения с Китаем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Перми готовятся к оформлению побратимских отношений с китайским городом Чанчжоу. Об этом сообщил мэр Перми Алексей Демкин. «Хотим установить взаимодействие с городом Чанчжоу. Это промышленный и культурный центр Китая более чем с 3000-летней историей. В городе работает большое количество индустриальных парков, Чанчжоу считается одним из мест зарождения национальной промышленности Китая», — написал Демкин в Telegram. По его словам, мэр Чанчжоу Шэн Лэй также заявила о готовности к сотрудничеству с Пермью в сфере экономики, торговли, культуры и образования. Демкин напомнил, что 28 сентября в Перми пройдет восьмой городской открытый форум «Пермь — Восток», который будет посвящен Китаю. На нем будет обсуждаться опыт взаимодействия с китайскими городами. У Перми в Китае уже есть город-побратим — Циндао. Ранее URA.RU рассказывало, что с Востока пермским властям поступают предложения о новом побратимстве. СМИ писали, что, например, мэрия ведет переговоры с индийским Джайпуром.

Власти Перми готовятся к оформлению побратимских отношений с китайским городом Чанчжоу. Об этом сообщил мэр Перми Алексей Демкин. «Хотим установить взаимодействие с городом Чанчжоу. Это промышленный и культурный центр Китая более чем с 3000-летней историей. В городе работает большое количество индустриальных парков, Чанчжоу считается одним из мест зарождения национальной промышленности Китая», — написал Демкин в Telegram. По его словам, мэр Чанчжоу Шэн Лэй также заявила о готовности к сотрудничеству с Пермью в сфере экономики, торговли, культуры и образования. Демкин напомнил, что 28 сентября в Перми пройдет восьмой городской открытый форум «Пермь — Восток», который будет посвящен Китаю. На нем будет обсуждаться опыт взаимодействия с китайскими городами. У Перми в Китае уже есть город-побратим — Циндао. Ранее URA.RU рассказывало, что с Востока пермским властям поступают предложения о новом побратимстве. СМИ писали, что, например, мэрия ведет переговоры с индийским Джайпуром.