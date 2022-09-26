Спикер Курганской облдумы обратился к депутатам из-за частичной мобилизации

27 сентября 2022 в 11:45 Размер текста - 17 +

Председатель облдумы Дмитрий Фролов обратился к депутатам во время заседания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов попросил депутатов не оставлять без внимания просьбы семей мобилизованных местных жителей. Об этом стало известно 27 сентября на заседании облдумы, передает корреспондент URA.RU. «Подписан указ о частичной мобилизации. Призывают парней с территории всей Курганской области. У меня огромная просьба, в случае, если к вам поступают обращения от членов семьи призывников, мобилизованных наших бойцов, ни в коем случае не оставлять без внимания просьбы эти, и по мере возможности постараться решать», — сказал Фролов. Спикер облдумы отметил, что несколько депутатов уже помогают семьям участников специальной военной операции. Также, по его словам, депутаты оказывают помощь, связанную с подготовкой к отправке в военные части. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Первые пять автобусов с призывниками из Курганской области 26 сентября отправили в военные части.

Председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов попросил депутатов не оставлять без внимания просьбы семей мобилизованных местных жителей. Об этом стало известно 27 сентября на заседании облдумы, передает корреспондент URA.RU. «Подписан указ о частичной мобилизации. Призывают парней с территории всей Курганской области. У меня огромная просьба, в случае, если к вам поступают обращения от членов семьи призывников, мобилизованных наших бойцов, ни в коем случае не оставлять без внимания просьбы эти, и по мере возможности постараться решать», — сказал Фролов. Спикер облдумы отметил, что несколько депутатов уже помогают семьям участников специальной военной операции. Также, по его словам, депутаты оказывают помощь, связанную с подготовкой к отправке в военные части. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Первые пять автобусов с призывниками из Курганской области 26 сентября отправили в военные части.