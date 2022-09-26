Губернатор Моор выступил с обращением к воспитателям

Александр Моор поздравил сотрудников дошкольных учреждений с профессиональным праздником

27 сентября 2022 в 11:48 Размер текста - 17 +

27 сентября — День воспитателя и всех дошкольных работников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к сотрудникам дошкольных учреждений и поздравил их с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте правительства Тюменской области. «В Тюменской области свыше 14 тысяч работников трудятся в дошкольном образовании, из них более пяти тысяч — воспитатели. С учетом интенсивного строительства и ввода в строй новых детских садов, растет доля молодых специалистов в этой сфере. Они разделяют с детьми и их родителями важные радостные и успешные моменты в жизни, помогают преодолеть первые страхи и неудачи, познать себя и окружающий мир, стать более самостоятельными», — отмечает губернатор. 27 сентября отмечается общенациональный праздник «День воспитателя и всех дошкольных работников». Дата выбрана не случайно. Первый детский сад в России был открыт 27 сентября 1863 года.

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к сотрудникам дошкольных учреждений и поздравил их с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте правительства Тюменской области. «В Тюменской области свыше 14 тысяч работников трудятся в дошкольном образовании, из них более пяти тысяч — воспитатели. С учетом интенсивного строительства и ввода в строй новых детских садов, растет доля молодых специалистов в этой сфере. Они разделяют с детьми и их родителями важные радостные и успешные моменты в жизни, помогают преодолеть первые страхи и неудачи, познать себя и окружающий мир, стать более самостоятельными», — отмечает губернатор. 27 сентября отмечается общенациональный праздник «День воспитателя и всех дошкольных работников». Дата выбрана не случайно. Первый детский сад в России был открыт 27 сентября 1863 года.