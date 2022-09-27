МВД: на границе с Грузией поставят мобилизационный пункт военкомата

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В России проходит частичная мобилизация Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

На границе Грузии и России поставят мобилизационный пункт военкомата. Об этом рассказали в МВД Северной Осетии.

«Принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу, а также намечен ряд дальнейших мероприятий в части правопорядка и безопасности дорожного движения. Кроме того, на КПП в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата», — сообщается на сайте МВД Северной Осетии.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин пошел на такие меры на фоне спецоперации России на Украине. По информации Минобороны РФ, призовут 300 тысяч человек. Ранее на границе России и Грузии скопилась пробка в 2,3 тысячи машин. Депутат парламента Грузии Нона Мамулашвили заявила, что их страна намеревается закрыть границы с Россией с 26 сентября. Однако грузинское правительство не подтвердило информацию о закрытии границ для российских мужчин, передает телеканал 360. ФСБ позднее направила к пункту пропуска «Верхний Ларс» БРТ для охраны грузинской границы и предотвращения возможных попыток прорыва со стороны резервистов.

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На границе Грузии и России поставят мобилизационный пункт военкомата. Об этом рассказали в МВД Северной Осетии. «Принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу, а также намечен ряд дальнейших мероприятий в части правопорядка и безопасности дорожного движения. Кроме того, на КПП в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата», — сообщается на сайте МВД Северной Осетии. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин пошел на такие меры на фоне спецоперации России на Украине. По информации Минобороны РФ, призовут 300 тысяч человек. Ранее на границе России и Грузии скопилась пробка в 2,3 тысячи машин. Депутат парламента Грузии Нона Мамулашвили заявила, что их страна намеревается закрыть границы с Россией с 26 сентября. Однако грузинское правительство не подтвердило информацию о закрытии границ для российских мужчин, передает телеканал 360. ФСБ позднее направила к пункту пропуска «Верхний Ларс» БРТ для охраны грузинской границы и предотвращения возможных попыток прорыва со стороны резервистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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