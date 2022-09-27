МВД: на границе с Грузией поставят мобилизационный пункт военкомата

27 сентября 2022 в 11:58 Размер текста - 17 +

В России проходит частичная мобилизация Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России На границе Грузии и России поставят мобилизационный пункт военкомата. Об этом рассказали в МВД Северной Осетии. «Принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу, а также намечен ряд дальнейших мероприятий в части правопорядка и безопасности дорожного движения. Кроме того, на КПП в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата», — сообщается на сайте МВД Северной Осетии. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин пошел на такие меры на фоне спецоперации России на Украине. По информации Минобороны РФ, призовут 300 тысяч человек. Ранее на границе России и Грузии скопилась пробка в 2,3 тысячи машин. Депутат парламента Грузии Нона Мамулашвили заявила, что их страна намеревается закрыть границы с Россией с 26 сентября. Однако грузинское правительство не подтвердило информацию о закрытии границ для российских мужчин, передает телеканал 360. ФСБ позднее направила к пункту пропуска «Верхний Ларс» БРТ для охраны грузинской границы и предотвращения возможных попыток прорыва со стороны резервистов.

На границе Грузии и России поставят мобилизационный пункт военкомата. Об этом рассказали в МВД Северной Осетии. «Принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу, а также намечен ряд дальнейших мероприятий в части правопорядка и безопасности дорожного движения. Кроме того, на КПП в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата», — сообщается на сайте МВД Северной Осетии. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин пошел на такие меры на фоне спецоперации России на Украине. По информации Минобороны РФ, призовут 300 тысяч человек. Ранее на границе России и Грузии скопилась пробка в 2,3 тысячи машин. Депутат парламента Грузии Нона Мамулашвили заявила, что их страна намеревается закрыть границы с Россией с 26 сентября. Однако грузинское правительство не подтвердило информацию о закрытии границ для российских мужчин, передает телеканал 360. ФСБ позднее направила к пункту пропуска «Верхний Ларс» БРТ для охраны грузинской границы и предотвращения возможных попыток прорыва со стороны резервистов.