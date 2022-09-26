В ХМАО власти собрали больше резервистов, чем требовалось по мобилизации

В Сургутском районе ХМАО план частичной мобилизации составил 210 человек. При этом на контрольную явку в мобилизационный пункт уже явилось 217 человек, сообщил URA.RU глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
«На контрольную явку при плане [мобилизации] в 210 явилось 217 человек, в том числе семь офицеров. То есть Сургутский район свой план выполнил», — прокомментировал корреспонденту агентства Трубецкой.
Ранее URA.RU рассказывало, что из ХМАО отправился первый автобус мобилизованных жителей Ханты-Мансийска. Мужчин, которые в первых рядах пришли по повестке из военкомата, отправили в учебный центр в одну из воинских частей в Свердловской области.
О начале мобилизации президент РФ Владимир Путин сообщил 21 сентября. Призыву подлежат только граждане из запаса. В первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. На военную службу призовут около 300 тысяч человек.
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса.
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