Военком раскрыл, когда призовут не служивших свердловчан

Военком: не служившие свердловчане могут быть призваны на фронт

27 сентября 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

Про «вэшников» полковник проговорился по телефону Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Под мобилизацию в Свердловской области попадут мужчины, не служившие в армии по состоянию здоровья и получившие категорию «В» («ограниченно годен к военной службе») — если на фронт уйдут опытные бойцы. На это указывают телефонный разговор военкома Кировского района Екатеринбурга Андрея Шишенина, свидетелем которого стал корреспондент URA.RU, и последующий комментарий полковника. «Те, кто не служили. „Вэшники“, как вы говорите… Если он только не тяжелобольной… Такие, как сахарный диабет, еще что-то… Они „вэшники“, „вэшники“ пойдут… Я не знаю, пока не могу предположить… Но они все будут в резерве… То есть указание есть „вэшников“ призывать», — сказал своему собеседнику Шишенин. Отвечая на уточняющий вопрос корреспондента сразу после этого, полковник пояснил, что указанная категория граждан будет призвана «в случае необходимости». «Если первый, второй, третий разряды, которые у нас стоят на воинском учете, уйдут. То тогда да [категорию „В“ мобилизуют]. Такое есть понимание», — поделился Шишенин. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Путин, а позднее и министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечали, что мобилизация коснется только тех, кто отслужил в рядах ВС РФ, имеет востребованную военно-учетную специальность и боевой опыт.

Под мобилизацию в Свердловской области попадут мужчины, не служившие в армии по состоянию здоровья и получившие категорию «В» («ограниченно годен к военной службе») — если на фронт уйдут опытные бойцы. На это указывают телефонный разговор военкома Кировского района Екатеринбурга Андрея Шишенина, свидетелем которого стал корреспондент URA.RU, и последующий комментарий полковника. «Те, кто не служили. „Вэшники“, как вы говорите… Если он только не тяжелобольной… Такие, как сахарный диабет, еще что-то… Они „вэшники“, „вэшники“ пойдут… Я не знаю, пока не могу предположить… Но они все будут в резерве… То есть указание есть „вэшников“ призывать», — сказал своему собеседнику Шишенин. Отвечая на уточняющий вопрос корреспондента сразу после этого, полковник пояснил, что указанная категория граждан будет призвана «в случае необходимости». «Если первый, второй, третий разряды, которые у нас стоят на воинском учете, уйдут. То тогда да [категорию „В“ мобилизуют]. Такое есть понимание», — поделился Шишенин. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Путин, а позднее и министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечали, что мобилизация коснется только тех, кто отслужил в рядах ВС РФ, имеет востребованную военно-учетную специальность и боевой опыт.