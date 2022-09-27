В Кремле подтвердили готовность Москвы к переговорам с Киевом

27 сентября 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

В Кремле объяснили, когда возобновятся переговоры России и Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле подтвердили, что Москва готова к переговорам с Киевом. Однако общий подход к ним остается неизменным — все цели военной спецоперации будут достигнуты, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «[На переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Самарканде] президент Путин действительно говорил, что Россия сохраняет свою готовность вести переговоры. Но по мере того, как меняется ситуация, меняются и [их] условия. В целом, принцип президента остается — все цели специальной военной операции будут достигнуты. В данном случае на встрече [с Эрдоганом] было сказано, что из переговорного трека ушла украинская сторона», — пояснил представитель Кремля. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Владимир Путин во время недавних переговоров в Самарканде сообщил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что Москва может вернуться к переговорам с Киевом на новых условиях. Переговоры состоялись 16 сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

В Кремле подтвердили, что Москва готова к переговорам с Киевом. Однако общий подход к ним остается неизменным — все цели военной спецоперации будут достигнуты, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «[На переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Самарканде] президент Путин действительно говорил, что Россия сохраняет свою готовность вести переговоры. Но по мере того, как меняется ситуация, меняются и [их] условия. В целом, принцип президента остается — все цели специальной военной операции будут достигнуты. В данном случае на встрече [с Эрдоганом] было сказано, что из переговорного трека ушла украинская сторона», — пояснил представитель Кремля. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Владимир Путин во время недавних переговоров в Самарканде сообщил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что Москва может вернуться к переговорам с Киевом на новых условиях. Переговоры состоялись 16 сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.