В Кремле подтвердили готовность Москвы к переговорам с Киевом

В Кремле подтвердили, что Москва готова к переговорам с Киевом. Однако общий подход к ним остается неизменным — все цели военной спецоперации будут достигнуты, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«[На переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Самарканде] президент Путин действительно говорил, что Россия сохраняет свою готовность вести переговоры. Но по мере того, как меняется ситуация, меняются и [их] условия. В целом, принцип президента остается — все цели специальной военной операции будут достигнуты. В данном случае на встрече [с Эрдоганом] было сказано, что из переговорного трека ушла украинская сторона», — пояснил представитель Кремля.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Владимир Путин во время недавних переговоров в Самарканде сообщил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что Москва может вернуться к переговорам с Киевом на новых условиях. Переговоры состоялись 16 сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.
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В Кремле подтвердили, что Москва готова к переговорам с Киевом. Однако общий подход к ним остается неизменным — все цели военной спецоперации будут достигнуты, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «[На переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Самарканде] президент Путин действительно говорил, что Россия сохраняет свою готовность вести переговоры. Но по мере того, как меняется ситуация, меняются и [их] условия. В целом, принцип президента остается — все цели специальной военной операции будут достигнуты. В данном случае на встрече [с Эрдоганом] было сказано, что из переговорного трека ушла украинская сторона», — пояснил представитель Кремля. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Владимир Путин во время недавних переговоров в Самарканде сообщил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что Москва может вернуться к переговорам с Киевом на новых условиях. Переговоры состоялись 16 сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.