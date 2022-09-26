В Челябинске появились два новых почетных гражданина

27 сентября 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

Виталий Рыльских получил почетное звание со второй попытки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новыми почетными гражданами Челябинска стали депутат городской думы Виталий Рыльских и пластический хирург Александр Пухов. Такое решение приняли 27 сентября депутаты гордумы. «На сегодняшнем заседании челябинской городской думы рассматривался вопрос о присвоении за заслуги перед городом звания „Почетный гражданин города Челябинска“. Депутаты одобрили кандидатуры Александра Пухова и Виталия Рыльских», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города. Пухов — завотделением реконструктивной и пластической хирургии, врач-хирург ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница». Более 40 лет своей жизни он развивал в Челябинске направление пластической и реконструктивной хирургии. Почетный профессор Европейского университета, заслуженный врач России, три его запантетованных изобретения применяются в медицине. Рыльских — бизнесмен и меценат, более 15 лет посвятил нормотворческой деятельности в думе. При его непосредственном участии разработано и принято более 200 нормативных правовых актов города. За свой счет построил храм равноапостольного Великого Князя Владимира. За благотворительность его имя занесено в энциклопедию Челябинской области. Награжден медалью «В память 1000-летия преставления Равноапостольного князя Владимира», орденами Святого благоверного князя Даниила Московского III степени, Преподобного Сергия Радонежского III степени, Святого Равноапостольного князя Владимира III степени, Преподобного Серафима Саровского III степени. Кандидатура Рыльских была внесена советом ветеранов Советского района и Челябинской епархией РПЦ. Ранее представители фракции «Справедливой России» заявили, что будут голосовать против Рыльских на общем заседании думы. Крайне резко раскритиковал намерения коллег депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг, напомнив, что в 1970-е годы новый почетный гражданин был судим за хулиганство и незаконное хранение оружия и даже отсидел четыре года в колонии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новыми почетными гражданами Челябинска стали депутат городской думы Виталий Рыльских и пластический хирург Александр Пухов. Такое решение приняли 27 сентября депутаты гордумы. «На сегодняшнем заседании челябинской городской думы рассматривался вопрос о присвоении за заслуги перед городом звания „Почетный гражданин города Челябинска“. Депутаты одобрили кандидатуры Александра Пухова и Виталия Рыльских», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города. Пухов — завотделением реконструктивной и пластической хирургии, врач-хирург ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница». Более 40 лет своей жизни он развивал в Челябинске направление пластической и реконструктивной хирургии. Почетный профессор Европейского университета, заслуженный врач России, три его запантетованных изобретения применяются в медицине. Рыльских — бизнесмен и меценат, более 15 лет посвятил нормотворческой деятельности в думе. При его непосредственном участии разработано и принято более 200 нормативных правовых актов города. За свой счет построил храм равноапостольного Великого Князя Владимира. За благотворительность его имя занесено в энциклопедию Челябинской области. Награжден медалью «В память 1000-летия преставления Равноапостольного князя Владимира», орденами Святого благоверного князя Даниила Московского III степени, Преподобного Сергия Радонежского III степени, Святого Равноапостольного князя Владимира III степени, Преподобного Серафима Саровского III степени. Кандидатура Рыльских была внесена советом ветеранов Советского района и Челябинской епархией РПЦ. Ранее представители фракции «Справедливой России» заявили, что будут голосовать против Рыльских на общем заседании думы. Крайне резко раскритиковал намерения коллег депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг, напомнив, что в 1970-е годы новый почетный гражданин был судим за хулиганство и незаконное хранение оружия и даже отсидел четыре года в колонии.