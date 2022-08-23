Политический тяжеловес Валерий Гартунг срывает присвоение почетного звания челябинскому депутату Виталию Рыльских Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг жестко раскритиковал намерение присвоить звание почетного гражданина депутату городской думы Челябинска Виталию Рыльских. Об этом он заявил 24 августа.

«Это позор на всю Россию! Неужели депутаты городской думы из партии, имеющей большинство, уже решили все проблемы, что занялись присвоением почетных званий сами себе? Видимо, теперь в Челябинске нет ни экологических, ни транспортных проблем, ни разбитых дорог, ни ветхих домов, если депутаты второй год подряд награждают сами себя. В прошлом году непонятно за какие заслуги сделали почетным гражданином Шафигулина (Аркадий Шафигулин представляет в гордуме Ленинский район — ред.), теперь — собираются наградить дважды судимого действующего депутата Рыльских. В 1970-е годы он был судим за хулиганство и незаконное хранение оружия и даже отсидел по этому обвинению четыре года в колонии», — написал справедливоросс на своей странице в соцсети.

Он напомнил, что в 2018 году Рыльских уже хотели сделать почетным гражданином Челябинска, но этому помешали возмущение общественности и огласка в СМИ. По мнению Гартунга, присваивать звание почетного гражданина судимому человеку — это позор для города и унижение для всех челябинцев, чего нельзя допустить.

Комиссия по местному самоуправлению гордумы Челябинска 24 августа согласовала проект постановления о присвоении звания почетных граждан Рыльских и пластическому хирургу Александру Пухову. Представители фракции «Справедливой России» предупредили, что будут голосовать против Рыльских на общем заседании думы.

Звание почетного гражданина ежегодно присваивают «за особые заслуги и достижения, способствующие развитию Челябинска и росту его авторитета в РФ» двум персонам. Пухов — основатель и владелец собственной клиники и авторской хирургической школы, считающийся личным врачом звезд эстрады, политиков и крупных бизнесменов. Рыльских — один из самых богатых депутатов гордумы, он представляет в ней Советский район. Ранее депутаты внесли поправки в положение о присвоении званий, позволившие остаться почетным гражданином олигарху Александру Аристову — при СССР судимом за подделку документов. Сейчас присвоить это звание нельзя лишь судимым за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также лицам с непогашенной судимостью.

Скрин: страница Валерия Гартунга в «ВК»