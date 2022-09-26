26 сентября 2022

На курганской границе с Казахстаном пока не разворачивают призывной пункт

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, кпп, пограничная зона, пограничники, пункт пропуска, граница казахстана
В Курганской области сотрудники военкомата не собираются разворачивать филиалы на границе с Казахстаном Фото:
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Мобилизация в России

В курганском областном военкомате не планируют создавать участки призыва и оказания услуг военнообязанным возле пунктов пропуска у границы с Казахстаном на территории области. Об этом URA.RU сообщили сотрудники военкомата.

«Работы по созданию дополнительных пунктов призыва в курганских приграничных районах не ведется», — рассказал начальник отдела по работе с населением Андрей Булычевский. Ранее СМИ сообщали о подобных планах на российско-грузинской границе, где скопились очереди из желающих покинуть страну после объявления частичной мобилизации.

По заверению сотрудника военкомата, в подобных действиях нет нужды, работы хватает на действующих пунктах. Все справки, в том числе необходимые для пересечения границы, можно получить в действующих военкоматах в рабочее время.

В настоящее время в Курганской области действуют девять мест пересечения границы. По два пункта пропуска расположены в Петуховском и Звериноголовском муниципальных округах, по одному — в Половинском округе и Притобольном районе. Еще три места, где можно выехать в Казахстан, расположены в Целинном округе.

Ранее URA.RU сообщало, что на пунктах пропуска в Курганской области были зафиксированы случаи запрета выезда за границу. В соответствии с законом, граждан призывного пункта пограничники направляли за разрешением на выезд в военкоматы.

Владимир Путин объявил о частичной мобилизации граждан призывного возраста 21 сентября. Под призыв попадают мужчину, проходившие службу в армии и имеющие военные специальности.

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В курганском областном военкомате не планируют создавать участки призыва и оказания услуг военнообязанным возле пунктов пропуска у границы с Казахстаном на территории области. Об этом URA.RU сообщили сотрудники военкомата. «Работы по созданию дополнительных пунктов призыва в курганских приграничных районах не ведется», — рассказал начальник отдела по работе с населением Андрей Булычевский. Ранее СМИ сообщали о подобных планах на российско-грузинской границе, где скопились очереди из желающих покинуть страну после объявления частичной мобилизации. По заверению сотрудника военкомата, в подобных действиях нет нужды, работы хватает на действующих пунктах. Все справки, в том числе необходимые для пересечения границы, можно получить в действующих военкоматах в рабочее время. В настоящее время в Курганской области действуют девять мест пересечения границы. По два пункта пропуска расположены в Петуховском и Звериноголовском муниципальных округах, по одному — в Половинском округе и Притобольном районе. Еще три места, где можно выехать в Казахстан, расположены в Целинном округе. Ранее URA.RU сообщало, что на пунктах пропуска в Курганской области были зафиксированы случаи запрета выезда за границу. В соответствии с законом, граждан призывного пункта пограничники направляли за разрешением на выезд в военкоматы. Владимир Путин объявил о частичной мобилизации граждан призывного возраста 21 сентября. Под призыв попадают мужчину, проходившие службу в армии и имеющие военные специальности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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