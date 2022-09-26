В Свердловской области завершилось голосование на референдуме о вхождении ЛДНР в состав РФ. Видео 27 сентября 2022 в 17:22 Размер текста - 17 + Участки для голосования на референдумах работали с 23 до 27 сентября Фото: telegram-канал Центра общественного наблюдения Свердловской области В Свердловской области завершилось голосование на референдумах о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав России. Об этом сообщается в telegram-канале Центра общественного наблюдения Свердловской области. «Голосование на зарубежных избирательных участках, расположенных в Свердловской области, завершено. За пять дней работы на „горячую линию“ в Свердловской области поступило 1007 обращений. Работа „горячей линии“ завершена», — сообщили в ЦОН. В Екатеринбурге с 23 по 27 сентября работали четыре зарубежные избирательные комиссии. Также было организовано выездное голосование в муниципалитетах, в пунктах временного размещения беженцев. Ранее URA.RU сообщало, что советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин проголосовал на референдуме в Екатеринбурге. Одна из участниц референдума также заявила, что граждане ДНР хотят жить как россияне. В Свердловской области завершилось голосование на референдумах о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав России. Об этом сообщается в telegram-канале Центра общественного наблюдения Свердловской области. «Голосование на зарубежных избирательных участках, расположенных в Свердловской области, завершено. За пять дней работы на „горячую линию“ в Свердловской области поступило 1007 обращений. Работа „горячей линии“ завершена», — сообщили в ЦОН. В Екатеринбурге с 23 по 27 сентября работали четыре зарубежные избирательные комиссии. Также было организовано выездное голосование в муниципалитетах, в пунктах временного размещения беженцев. Ранее URA.RU сообщало, что советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин проголосовал на референдуме в Екатеринбурге. Одна из участниц референдума также заявила, что граждане ДНР хотят жить как россияне. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям