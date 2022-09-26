Пермские ученые нашли способ получать важный продукт из отходов

Ученые Пермского Политеха нашли способ производства бумаги из опилок

27 сентября 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

Пермские ученые научились создавать из древесных опилок сырье для производства картона и бумаги Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) запатентовали технологию переработки древесных отходов в бумагу и картон. Специалисты вуза научились создавать из опилок полуцеллюлозу, из которой можно производить бумажную продукцию. Разработка ученых поможет профильным предприятиям повысить экономические и экологические показатели за счет сокращения ущерба экологии и сохранения лесных ресурсов страны. «Добычу полуцеллюлозы проводили в лабораторных условиях, соответствующих положениям получения полуфабриката на предприятии ООО „Прикамский картон“ в установке непрерывного действия „Дефибратор“. Опыты показали, что волокнистый полуфабрикат из опилок березы получен с показателями качества, соответствующими полуцеллюлозе из технологической щепы, и может быть использован для замены макулатуры в составе бумаги для гофрирования и картона», — сообщается на сайте ПНИПУ. По словам авторов проекта, утилизация березовых опилок для получения сырья, из которого можно делать картон и бумагу — это эффективный способ повышения экономических и экологических показателей специализированных предприятий. Новая технология уже получила патент и рекомендована к применению на производстве. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ученые нашли новый способ повысить продовольственную безопасность. Специалисты ПНИПУ разработали автоматическую систему управления микроклиматом на перепелиных фермах. Развитие науки в России идет в рамках десятилетия науки, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В связи с этим стратегическое партнерство представителей реального сектора экономики и фундаментальной науки приобретает особое значение. Такое объединение позволит сформировать успешную систему поддержки научного сообщества и создаст условия для достижения целей, стоящих перед российской наукой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) запатентовали технологию переработки древесных отходов в бумагу и картон. Специалисты вуза научились создавать из опилок полуцеллюлозу, из которой можно производить бумажную продукцию. Разработка ученых поможет профильным предприятиям повысить экономические и экологические показатели за счет сокращения ущерба экологии и сохранения лесных ресурсов страны. «Добычу полуцеллюлозы проводили в лабораторных условиях, соответствующих положениям получения полуфабриката на предприятии ООО „Прикамский картон“ в установке непрерывного действия „Дефибратор“. Опыты показали, что волокнистый полуфабрикат из опилок березы получен с показателями качества, соответствующими полуцеллюлозе из технологической щепы, и может быть использован для замены макулатуры в составе бумаги для гофрирования и картона», — сообщается на сайте ПНИПУ. По словам авторов проекта, утилизация березовых опилок для получения сырья, из которого можно делать картон и бумагу — это эффективный способ повышения экономических и экологических показателей специализированных предприятий. Новая технология уже получила патент и рекомендована к применению на производстве. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ученые нашли новый способ повысить продовольственную безопасность. Специалисты ПНИПУ разработали автоматическую систему управления микроклиматом на перепелиных фермах. Развитие науки в России идет в рамках десятилетия науки, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В связи с этим стратегическое партнерство представителей реального сектора экономики и фундаментальной науки приобретает особое значение. Такое объединение позволит сформировать успешную систему поддержки научного сообщества и создаст условия для достижения целей, стоящих перед российской наукой.