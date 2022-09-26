Семья беженца из ДНР заявила, что оказалась на референдуме в Тюмени по воле случая

Семья беженца из ДНР оказалась на референдуме в Тюмени после знакомства в Крыму с тюменцами

27 сентября 2022 в 19:43 Размер текста - 17 +

Мужчина с семьей не планируют переезжать из Тюмени Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Семья беженца из ДНР заявила, что оказалась на референдуме в Тюмени по воле случая. Свою историю эмиграции в Тюмень Виталий Г. рассказал корреспонденту URA.RU во время проведения в Тюмени референдума о присоединении Донецкой и Луганской народных республик в состав РФ. «В 2014 году вынужденно с семьей уехали в Крым, где познакомились с тюменцами, которые порекомендовали ехать в Тюмень. Город нам понравился. Большой, красивый, в отличие от наших депрессивных шахтерских городов. За это время мы купили здесь квартиру, поэтому останемся здесь и переезжать отсюда никуда не собираемся», — рассказал Виталий Г. Мужчина также заявил, что отдал свой голос за присоединение ДНР и ЛНР в состав РФ. 27 сентября в Тюмени прошел референдум о присоединении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Ранее о своем желании остаться в Тюмени заявил студент-медик из Донецка, который также пришел на референдум, чтобы проголосовать.

Семья беженца из ДНР заявила, что оказалась на референдуме в Тюмени по воле случая. Свою историю эмиграции в Тюмень Виталий Г. рассказал корреспонденту URA.RU во время проведения в Тюмени референдума о присоединении Донецкой и Луганской народных республик в состав РФ. «В 2014 году вынужденно с семьей уехали в Крым, где познакомились с тюменцами, которые порекомендовали ехать в Тюмень. Город нам понравился. Большой, красивый, в отличие от наших депрессивных шахтерских городов. За это время мы купили здесь квартиру, поэтому останемся здесь и переезжать отсюда никуда не собираемся», — рассказал Виталий Г. Мужчина также заявил, что отдал свой голос за присоединение ДНР и ЛНР в состав РФ. 27 сентября в Тюмени прошел референдум о присоединении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Ранее о своем желании остаться в Тюмени заявил студент-медик из Донецка, который также пришел на референдум, чтобы проголосовать.