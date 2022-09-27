В челябинском парламенте произойдут кадровые изменения

28 сентября 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Голосование назначено на 29 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Единый день голосования — 2022 Депутаты заксобрания Челябинской области 29 сентября изменят состав комитетов по экономике, а также строительной, молодежной и аграрной политике. Об этом сообщили URA.RU в областном парламенте. «Так, Александр Долгушин перейдет из комитета по строительной политике и ЖКХ в комитет по молодежной политике, культуре и спорту. Зампред комитета по экономической политике и предпринимательству Владимир Перезолов покинет свой пост и будет работать в комитете по строительной политике и ЖКХ. Кроме того, в состав комитета по экономической политике включат преемника сдавшего мандат в августе Андрея Еремина — начальника управления делами и социальным развитием „ММК“ Алексея Коваленко», — пояснили в собрании. Также в повестке сессии числится вопрос о входе в состав комитетов по аграрной и молодежной политике ректора Южно-Уральского государственного аграрного университета (ЮУрГАУ) Светланы Черепухиной. Она выиграла 11 сентября довыборы в областной парламент по Троицкому одномандатному округу, сменив перешедшего в Госдуму вице-спикера ЗСО Владимира Павлова.

Депутаты заксобрания Челябинской области 29 сентября изменят состав комитетов по экономике, а также строительной, молодежной и аграрной политике. Об этом сообщили URA.RU в областном парламенте. «Так, Александр Долгушин перейдет из комитета по строительной политике и ЖКХ в комитет по молодежной политике, культуре и спорту. Зампред комитета по экономической политике и предпринимательству Владимир Перезолов покинет свой пост и будет работать в комитете по строительной политике и ЖКХ. Кроме того, в состав комитета по экономической политике включат преемника сдавшего мандат в августе Андрея Еремина — начальника управления делами и социальным развитием „ММК“ Алексея Коваленко», — пояснили в собрании. Также в повестке сессии числится вопрос о входе в состав комитетов по аграрной и молодежной политике ректора Южно-Уральского государственного аграрного университета (ЮУрГАУ) Светланы Черепухиной. Она выиграла 11 сентября довыборы в областной парламент по Троицкому одномандатному округу, сменив перешедшего в Госдуму вице-спикера ЗСО Владимира Павлова.