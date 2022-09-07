Москва согласовала приход человека Рашникова в челябинский парламент

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Генсовет "Единой России" утвердил кандидатуру топ-менеджера ММК Алексея Коваленко

08 сентября 2022 в 19:36 Размер текста - 17 +

Высшее руководство «ЕР» одобрило кандидатуру начальника управления делами и социальным развитием ММК Алексея Коваленко (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Генсовет «Единой России» согласовал передачу мандата Андрея Еремина в заксобрании Челябинской области другому представителю Магнитогорского металлургического комбината (ММК), Алексею Коваленко. Об этом сообщили URA.RU 8 сентября в региональном отделении партии. «Генсовет „ЕР“ одобрил кандидатуру Коваленко. Также ее поддерживает секретарь регионального отделения партии, губернатор Алексей Текслер. Сейчас идут необходимые юридические процедуры, с тем, чтобы на сентябрьской сессии передать мандат», — пояснили URA.RU в областной организации «ЕР». Заявление о досрочном сложении депутатских полномочий в ЗСО директор по экономике Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») Еремин подал в середине августа, а уже 25 августа депутаты его утвердили. В челябинский парламент топ-менеджер ММК попал осенью 2020 году по спискам «Единой России». Соответственно, довыборы не понадобятся: мандат Еремина в ЗСО должен получить один из единороссов, находившихся в предвыборном списке. Им стал Алексей Коваленко, начальник управления делами и социальным развитием ПАО «ММК». Отказ Еремина от депутатской деятельности инсайдеры агентства с резко выросшей на фоне санкций нагрузкой по основному месту работы. Его обязанности на ММК (основной владелец Виктор Рашников) начали мешать депутатской деятельности.

Генсовет «Единой России» согласовал передачу мандата Андрея Еремина в заксобрании Челябинской области другому представителю Магнитогорского металлургического комбината (ММК), Алексею Коваленко. Об этом сообщили URA.RU 8 сентября в региональном отделении партии. «Генсовет „ЕР“ одобрил кандидатуру Коваленко. Также ее поддерживает секретарь регионального отделения партии, губернатор Алексей Текслер. Сейчас идут необходимые юридические процедуры, с тем, чтобы на сентябрьской сессии передать мандат», — пояснили URA.RU в областной организации «ЕР». Заявление о досрочном сложении депутатских полномочий в ЗСО директор по экономике Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») Еремин подал в середине августа, а уже 25 августа депутаты его утвердили. В челябинский парламент топ-менеджер ММК попал осенью 2020 году по спискам «Единой России». Соответственно, довыборы не понадобятся: мандат Еремина в ЗСО должен получить один из единороссов, находившихся в предвыборном списке. Им стал Алексей Коваленко, начальник управления делами и социальным развитием ПАО «ММК». Отказ Еремина от депутатской деятельности инсайдеры агентства с резко выросшей на фоне санкций нагрузкой по основному месту работы. Его обязанности на ММК (основной владелец Виктор Рашников) начали мешать депутатской деятельности.