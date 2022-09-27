Зеленский раскрыл, что будет, если Россия признает результаты референдумов

Президент Украины рассказал, что будет, если Россия признает результаты референдумов
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Если Россия признает результаты референдумов о вхождении ЛНР, ДНР Запорожской и Херсонской областей в состав России, Киеву не о чем будет говорить с Москвой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Признание Россией этих […] референдумов как нормальных […] будет означать, что нам не о чем говорить с президентом России», — заявил Зеленский. Видео опубликовано в telegram-канале «Вы слушали Маяк».
На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Так, в Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России.
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